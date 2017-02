Lucian Stanciu-Viziteu, singurul deputat de Bacău din partea USR, a organizat, joi, o conferință de presă în care a vorbit despre OUG 13, moțiunea de cenzură și Legea Bugetului. „Credem că este, în continuare, o presiune foarte mare în interiorul partidului pentru a trece această ordonanță”, a afirmat Lucian Stanciu-Viziteu, adăugând că „acest guvern și-a pierdut credibilitatea, chiar dacă a retras OUG 13.” Deputatul a precizat că moțiunea a avut rezultatul așteptat, „însă a arătat că Dragnea și Tăriceanu nu au încredere nici măcar în proprii parlamentari”, referindu-se la faptul că aleșii PSD și ALDE nu au votat. Au fost 161 de voturi „pentru”, 8 „contra” și 33 anulate, cele ale UDMR. Ca să treacă moțiunea erau necesare 233 de voturi „pentru”. Moțiunea a căzut, în schimb bugetul a trecut. „Legea Bugetului a fost votată după două zile maraton, în care au fost susținute și votate toate amendamentele respinse în comisiile de specialitate”, a declarat Stanciu-Viziteu, precizând că parlamentarii și-au susținut amendamentele la tribună chiar dacă știau că nu au nicio șansă, unii pentru a putea raporta în teritoriu că și-au făcut datoria, alții chiar sperând că vor reuși să-i convingă pe colegi să le voteze. „O mare victorie a fost aprobarea amendamentul depus de USR, care se referă la repunerea în funcțiune a câtorva articole din Legea Finanțelor Publice, articole eliminate de OUG 9”, a afirmat deputatul. Înainte de apariția acestei ordonanțe, cheltuielile erau respectate întocmai, ca sume și destinații. Aceste restricții, eliminate de OUG, au fost reinstaurate. Deputatul USR susține că bugetul este nerealist, bazat pe niște creșteri extrem de optimiste: „Este posibil să ne apropiem de un grad de îndatorare de 40 la sută și să depășim asumarea de deficit de 3 la sută.” Lucian Stanciu-Viziteu a spus, în final, că e deschis în a colabora cu toți parlamentarii băcăuani și va susține toate inițiativele care sunt în interesul județului. 0 SHARES Share Tweet

