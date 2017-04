Denisa Pauliuc, candidata de 10 (zece)

Singura nota de 10 (zece) la proba scrisă a examenul de Definitivat 2017 în învățământul preuniversitar, dar și cea mai mare medie pe județ (9.98) este a candidatei Denisa Pauliuc, profesor la Școala Sanitară Postliceală „Sanity” din Bacău.

„Nu mă așteptam să iau chiar nota mare, deși chiar am scris ce trebuia. Am scris tot ce am considerat necesar pe subiect, poate chiar mai mult decât am crezut eu că cerea subiectul, și cred că acest lucru a contat. Nu a fost un examen greu. Numai că au fost subiecte la care nu se aștepta nimeni. Mie mi s-au părut ușoare, deși aveau și anumite … cheițe, pe care trebuia să le sesizezi. Cred că asta a făcut și diferența”, ne-a declarat ieri Denisa Pauliuc, o persoană foarte ambițioasă, care mereu a fost de 10 (zece).

Și la Facultatea de Asistență Socială, pe care a absolvit-o undeva în 2009, a fost șefă de promoție. A ales însă, peste ani, învățământul sanitar, așa că a urmat o școală sanitară postliceală din Bacău, pe care a terminat-o tot ca șefă de promoție, în 2014. Iar la o lună după ce a terminat școala s-a și angajat. S-a titularizat la Școala Sanitară Postliceală „Sanity”, tot cu notă foarte mare, 9.70, iar acum și-a dat și definitivatul cu succes.

„Îmi place ceea ce fac. Asta mă văd făcând toată viața. De mic copil am fost atrasă de acest domeniu și mi-am dorit să învăț tainele acestei meserii. Nu e ușor, dar îmi place, asta e cel mai important. Îmi place să predau, să îi învăț și pe alții ceea ce știu și eu. Și îmi place mult mai mult să fiu profesor, decât să profesez ca asistent medical”, ne-a mai spus candidata de 10. Este profesor de nursing și instructor în stagiul practic.

Perfecționistă, Denisa învață mereu, a făcut și cursuri de Psihopedagogie, și de formator, a avut perioade când era profesor în timpul săptămânii și elev în weekend. „Formarea continuă este esențială în profesia mea”, ne-a mai declarat.

„Denisa Pauliuc este un profesor de 10 cu elevi de 10. Și elevii ei sunt foarte buni, chiar dacă au vârste diferite, de la 18 la 50 de ani. Sunt foarte mulțumită de doamna Pauliuc, cum sunt de altfel muțumită de toate cadrele didactice din școală. Denisa mi-a fost și studentă, o știu de mai demult. Era de nota 10 de atunci. Acum am fost și noi acreditați ca școală, cu un punctaj maxim, după patru ani de când activăm, iar acest lucru se datorează și acestor oameni foarte bine pregătiți, tineri, dornici să învețe în fiecare zi”, au fost și cuvintele profesorului universitar Lăcrămioara Mocanu, președinta Școlii Sanitare Postliceală „Sanity”.

Primele rezultate la Definitivat: rata de promovare este de 63,63 la sută

În Bacău, au fost validați în concurs 202 candidați. Dintre aceștia, doar 176 au reușit ca în final să predea lucrarea comisiei de examen.

„Au fost 7 absenți, iar 19 candidați s-au retras din concurs”, ne-a declarat prof. Ana-Maria Egarmin, președinte de comisie. Anul acesta, examenul a fost adus în primăvară, față de anii trecuți când se desfășura în vară, iar ca noutate, nota finală a examenului a fost calculată după o formulă specială între nota de la proba scrisă, nota de la inspecțiile de specialitate, dar și nota acordată pentru portofoliul profesional personal. Nota minimă generală pentru a fi admis la examen este 8 (opt). Înainte de contestații, rata de promovare pe județ este de 63,63 la sută.

Procent de promovare de 100% au fost la disciplinele Arte vizuale, Asistență medicală generală – maiștri instructori, Biologie, Construcții – maiștri instructori, Cultură civică, Geografie, Limba și literatura germană modernă, Medicina Generală, profesori documentariști, Psihologie, Religie ortodoxă. Cei mai mulți candidați au fost la disciplinele Educație muzicală și studii muzicale teoretice, în învățământul preșcolar, Limba și literatura engleză, Limba și literatura română, în învățământul primar și la Matematică.

Nu au reușit examenul 64 de candidați.

Fără această titulatură, cadrele didactice își pierd dreptul de a mai profesa în sistemul de învățământ. Contestațiile s-au depus până ieri la centrul de examen de la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, iar afișarea rezultatelor finale va fi pe 30 aprilie.