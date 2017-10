Brandurile Dedeman și Agricola, ale companiilor cu aceleași nume din Bacău, figurează în topul „Brand Finance România 50”, topul celor mai valoroase 50 de branduri românești în anul 2017, alcătuit ca în fiecare an de firma de evaluare și strategie Brand Finance, care evaluează mii de branduri globale și naționale. Brandul Dedeman ocupă locul al treilea în top, după Dacia și eMag, fiind evaluat la o valoare de 206 milioane de euro și cu un rating brand 2017 „AA-”. Brandul Agricola este plasat pe locul al 42-lea. „Dedeman – arată Raportul alcătuit de Brand Finance -, a excelat în modelul de business mai degrabă tradițional al magazinelor de materiale de construcții și pentru amenajări interioare, dar a valorificat tendințele moderne de amenajare a casei, bricolaj de tip do-it-yourself (DIY) și comerț modern (cash & carry). Cu o valoare de 206 milioane de euro, este în același timp, cel mai valoros brand cu acționariat integral românesc. Brandul a crescut și prin extinderea perseverentă a rețelei naționale, chiar și în timpul crizei economice, depășind competitori internaționali puternici și devenind lider incontestabil de piață”. Branduri noi ca eMAG, Dedeman, Digi, Bitdefender ori Țiriac, create și dezvoltate de antreprenori în ultimii 28 de ani, ocupă mai mult de jumătate din clasamentul Brand Finance Romănia 50, generând o valoare totală de peste 1,5 miliarde de euro. „Evaluarea brandurilor face vizibilă valoarea generată de acestea. Raportul Brand Finance România 50 este un prim pas în a înțelege mai bine mecanismul prin care brandurile creează valoare, și în a folosi această analiză în beneficiul părților interesate. Europa de Sud-Est devine tot mai importantă în economia globală, iar rolul brandurilor locale crește pe măsura – și este momentul ca acestea să primească o atenție sporită.”

