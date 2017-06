Economie Dedeman deschide două noi magazine într-o singură săptămână magazinele sunt în București-Băneasa și Hunedoara de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După numai două zile de la deschiderea celui de-al cincilea magazin din București, pe 14 iunie, compania Dedeman, lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital integral românesc, va inaugura, pe 16 iunie, și magazinul din Hunedoara și va ajunge, astfel, la 47 de unități la nivel național. Magazinul din București-Băneasa este și cea mai mare investiție a companiei, de circa 36 de milioane de euro. Dedeman Băneasa are o suprafață construită de aproximativ 30.000 mp. și, ca o noutate, pe lângă parcarea supraterană cu 497 de locuri, dispune și de o parcare subterană cu 264 de locuri. În noul punct de lucru din București vor lucra 280 de angajați. În Hunedoara, noul magazin are o suprafață de vânzare de aproximativ 12.500 mp. și dispune de o parcare supraterană de 313 locuri. Totul cu o investiție de circa 11,5 milioane de euro. Având în vedere că cele două inaugurări au loc la începutul sezonului estival, rafturile magazinelor au fost pregătite cu sute de oferte speciale la produse pentru grădină (mobilier și utilaje), dar și pentru petrecerea timpului liber (șezlonguri și balansoare, piscine și pavilioane, grătare și produse pentru camping) iar clienții cu planuri mari vor descoperi soluțiile complete pentru construcții și renovări (materiale de construcții, acoperișuri, varuri și vopsele, instalații termice și instalații sanitare, scule electrice etc.). Din portofoliul celor două noi magazine nu lipsesc nici serviciile auxiliare menite să scurteze drumul de la plan la realitate: serviciul de proiectare băi şi bucătării, mixare vopsele, comenzi speciale, confecţionare perdele, livrarea mărfurilor şi retur de produse. Cel puțin alte două unități Dedeman urmează a fi deschise până la finalul anului. Acum, compania cu sediul central în Bacău are 47 de magazine, două centre logistice, un parc auto propriu, peste 45.000 de produse care acoperă 11 domenii, peste 9.800 de angajaţi, iar suprafaţa unui magazin este între 7.500 – 18.000 mp. „Este o premieră pentru noi să deschidem două magazine în aceeași săptămână, dar clienții noștri din zona Băneasa și cei din Hunedoara merită acest efort. Mulți dintre ei ne cunosc deja din celelalte magazine din București, respectiv din Deva, și suntem bucuroși că acum am reușit să aducem produsele și serviciile Dedeman mai aproape de ei.”

