Dedeman a inaugurat al doilea magazin în Bacău și al 45-lea din rețeaua sa națională

Liderul naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital integral românesc, compania Dedeman, a inaugurat al doilea magazin din oraș, în zona de nord (pe strada Abatorului nr. 5, lângă fabrica de salamuri crud uscate Salbac), considerat deja mult mai accesibil pentru clienți decât cel dintâi.

Este al 45-lea magazin al rețelei naționale a companiei, construit cu o investiție de 12 milioane de euro. Noua unitate a fost prezentată, marți seara, 20 decembrie, de proprietarii companiei, Dragoș și Adrian Pavăl, reprezentanților autorităților locale – președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, primarul Cosmin Necula și subprefectul Sorin Ailenei -, partenerilor, invitaților și ziariștilor.

Noul magazin are peste 15.000 mp, din care o seră de 2.000 mp, cu un ambient primitor și raioane intuitiv organizate, precum și cu o gamă mai mare de produse prezente la raft. Parcarea magazinului are nu mai puțin de 370 de locuri. În acest magazin vor lucra 216 angajați, o parte transferați de la magazinul deja existent, dar cu toții beneficiari ai unui program complex de pregătire.

Acum, în prag de Crăciun și de Anul Nou, rafturile noului magazin au fost pregătite cu sute de oferte speciale pentru produse de sezon, cu decorațiuni și brazi de Crăciun, cu instalații luminoase, electrocasnice și multe alte idei de cadouri. Iar celor cărora le este greu să se decidă asupra darurilor de sărbători, Dedeman le oferă posibilitatea de a achiziționa și carduri cadou, însoțite de o felicitare de sezon gratuită. Aici, însă, clienții vor găsi și produse pentru construcții și amenajări interioare, gresie şi faianţă, instalaţii termice, instalaţii sanitare, instalaţii electrice, mobilă, utilaje și scule electrice care completează gama de peste 45.000 de produse comercializate de Dedeman.

Totodată, noul magazin este o ocazie în plus pentru băcăuani să testeze aplicația Dedeman pentru mobil care, printr-o simplă scanare a codului de bare de pe eticheta de preţ a produselor de la raft, oferă toate informaţiile şi caracteristicile acestora, precum și opțiunea achiziției online.

Cel mai mare magazin Dedeman a fost finalizat în 3,5 luni

„Panglica” inaugurală a magazinului a fost tăiată, simbolic, de Dragoș Pavăl, președintele companiei Dedeman, și de primarul Cosmin Necula, care au folosit două fierăstraie mecanice, pentru că, în fapt, panglica era… de lemn. Nici nu se putea altfel într-un magazin de materiale de construcții. Cu acest prilej, Dragoș Pavăl nu a uitat să-i amintească pe cei peste 50 de furnizori din Bacău ai companiei Dedeman și chiar i-a nominalizat pe mulți dintre ei, dar nici pe cei care au construit noul magazin, circa 26 de firme, dintre care 16 sunt numai din Bacău, apoi pe cei care au așezat pe rafturi aproape 1.000 de tiruri de produse. Astfel, magazinul a fost finalizat în numai trei luni și jumătate.

Dedeman, o afacere de peste un miliard de lei

Cu această investiție, Dedeman încheie anul 2016 cu cele 45 de magazine la nivel național și cu peste 9.200 de angajați, dar și cu o cifră de afaceri care a depășit un miliard de euro.

Pentru anul 2017, Dedeman vizează deschiderea de noi spații comerciale, cel mai important fiind considerat magazinul Dedeman din Băneasa, situat în imediata vecinătate a IKEA și a centrului comercial Băneasa Shopping City. Într-un recent interviu, Dragoș Pavăl susținea că pe parcursul următorilor doi-trei ani va depăși estimările inițiale de dezvoltare și se așteaptă ca rețeaua Dedeman să numere circa 55 de unități.

„Acest nou magazin este o realizare deosebita pentru compania noastra, deoarece de aceasta data investitia este facuta în orasul care pentru noi înseamna acasa.

Povestea firmei noastre s-a nascut in Bacau, cu 24 de ani in urma. La inceput planurile au fost ambitioase. Magazinul nostru era un butique de 16 mp, in care vindeam tot felul de acareturi, de accesorii pentru casa si acasa. Ascensiunea pe care a cunoscut-o compania a fost favorizata de numerosi factori. Dar cel mai important il consider a fi norocul. Norocul de a avea vârsta potrivita la Revolutia din decembrie 1989, de a intâlni de-a lungul timpului oameni dedicati, dispusi la efort, oameni competenti, care sunt lânga noi si astazi. Am avut norocul de a supravietui intr-un mediu economic aproape intotdeauna ostil, incât atunci când a venit criza economica din 2008 am stiut sa o invingem cu mare usurinta.

Dimensiunea la care a ajuns astazi Dedeman nu ne-a facut sa uitam de unde am plecat. Acest magazin este oglinda eforturilor facute de echipa noastra de-a lungul a doua decenii. A rezultat mai mult decât un magazin obisnuit: este si un depozit de materiale de constructie, dar si un loc de unde poti cumpara orice lucru marunt, pentru ca orice schimbare începe cu astfel de lucruri. Aici gasesti si seminte de plante, pentru ca fara ele nu ar putea încolti o gradina frumoasa”.

Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman