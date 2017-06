Compania Dedeman, cu sediul central în Bacău, s-a situat pe locul al 11-lea în Topul „Cei mai mari jucători din economie 2017”, realizat de Ziarul Financiar cu rezultatele economico-financiare ale firmelor românești din anul 2016. Compania a urcat de pe locul al 17-lea de anul trecut. Dedeman este cea mai mare companie antreprenorială din România și singurul business cu capital majoritar privat românesc care intră între primele 20 de companii din țară. Compania băcăuană și-a sporit cifra de afaceri cu 20% în 2016 și a ajuns la aproape 5,3 miliarde de lei, pe baza căreia a obținut un profit net de peste 713 milioane de lei, cu peste 8.400 de salariați. Rețeaua sa de magazine a ajuns, anul trecut, la 45 de unități, la care anul acesta au mai fost adăugate deja alte două magazine. Primul loc în Top revine companiei Automobile Dacia, care și-a majorat afacerile cu 8,4% și a ajuns la vânzări de 20,7 miliarde de lei. Firmele din Top 20 „Cei mai mari jucători din economie 2017” au avut anul trecut vânzări de 145 de miliarde de lei, în creștere cu 3% față de 2015. Profitul net cumulat al acestora s-a dublat la 6 miliarde de lei, iar numărul de salariați s-a păstrat relativ constant, la 96.000 de oameni. 0 SHARES Share Tweet

