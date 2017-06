Cultura „Daria Up!”, debut fotografic al artistei Gabriela Drăgoi de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Galeria „Nouă” de la sediul filialei Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici din România găzduieşte din acest sfârşit de săptămână expoziţia de debut a artistei-fotograf Gabriela Drăgoi. Tânăra autoare, elevă în clasa a XI-a a Colegiului Naţional de Artă „George Apostu”, secţia Plastică, propune un experiment vizual cu titlul „Daria Up!”, dezvoltat în jurul modelului Daria Bezărău, colega sa de generaţie. Vernisajul va avea loc vineri, 9 iunie, de la ora 17.00, evenimentul beneficiind de prezentarea artistului-fotograf Ioan Viorel Cojan, curatorul expoziţiei. 0 SHARES Share Tweet

