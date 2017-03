Preț de o oră, sâmbătă seară, 25 martie, Piața Tricolorului din Bacău a fost animată, odată cu stingerea luminilor, de zeci de tineri veniți să marcheze, concomitent cu semenii lor din alte orașe, Ora Pământului. În intervalul 20.30-21.30, elevi ai Colegiului Național ”Vasile Alecsandri”, voluntari ai Centrului Regional de Ecologie Bacău și fotografi băcăuani au desfășurat o serie de activități menite a atrage atenția trecătorilor asupra importanței adoptării unui comportament echilibrat în ceea ce privește consumul de energie electrică, mesajul transmis fiind ”Dăruiește naturii energia ta”. În acest sens, dar și pentru a promova activități alternative pentru petrecerea timpului liber dincolo de ”joaca” pe calculatoare, telefoane și tablete, mai mulți elevi de gimnaziu de la colegiul amintit, sub coordonarea profesorului Adriana Macincă, au dansat în piațetă, s-au plimbat cu rolele și bicicletele și au oferit informații trecătorilor despre Ora Pământului. De asemenea, s-au organizat concursuri ad-hoc cu premii, s-au împărțit chestionare tematice, iar un grup de fotografi a oferit o sesiune de fotografie în aer liber. Una dintre atracțiile principale pentru trecători a fost ambarcațiunea complet autonomă din punct de vedere electric, expusă și prezentată în piațetă, ambarcațiune gândită, proiectată și realizată de un băcăuan cu sprijinul Centrului Regional de Ecologie. Acțiunile s-au petrecut în cadrul unui proiect inițiat de Centrul Regional de Ecologie Bacău și Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, cu suportul Primăriei Bacău. 14 SHARES Share Tweet

