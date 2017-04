Daniel Martin a stabilit 95 de recorduri naționale în 3 ani

Una din marile speranțe ale natației românești este Daniel Martin, un sportiv care, la „naționalele” care s-au disputat de curând la Bazinul de Înot din Bacău, a doborât nu mai puțin de 5 recorduri naționale. Daniel nu este la prima ispravă de acest gen, sportivul legitimat la Sport Club Municipal Bacău având la activ o mulțime de rezultate excepționale ceea ce l-a făcut să ajungă în atenția specialiștilor români în natație și nu numai.

În aceste condiții, ne-am propus să-l cunoaștem mult mai bine pe performerul băcăuan. Daniel Martin provine dintr-o familie iubitoare de sport, tatăl fiind culturist iar mama e nelipsită de la sală. Are doar 16 ani și jumătate, este elev în clasa a X-a la Liceul cu Program Sportiv și practică înotul de aproape 9 ani.

Prima dată a fost dus la bazin de către tatăl lui pentru că Daniel avea foarte multă energia și trebuia să o consume cumva. Primul lui concurs a avut loc la Bacău în 2008 și era un concurs de înotat cu pluta. Chiar dacă știa că e foarte bun, a încheiat acea cursă pe II și a fost foarte dezamăgit.

Rezultatele foarte bune au început să apară în 2014 când a înregistrat primele recorduri naționale. De obicei, în competiții își propune să facă ce poate el mai bine, orice, fără a-și stabili un target dinainte. Nu-i îi este teamă de niciun adversar pentru că este conștient ca totul stă în puterile lui. Revenind pe rezultatele foarte bune, trebuie subliniat că din 2014 și până acum, Daniel Martin a stabilit 95 de recorduri naționale de juniori și tineret. Pur și simplu «no comment»! Mai mult decât atât, am fost surprins de atitudinea lui modestă care a demonstrat că e un sportiv cu picioarele pe pământ, chiar dacă recordurile le doboară în apă.

„Fiecare medalie a fost importantă și nu prea. A fost important momentul când am primit distincția, m-am bucurat pe podium și după ce m-am coborât, am dat medalia jos de la gât, devenind una dintre celelalte, și mă gândesc deja la următoarea probă”, a spus Daniel Martin. Înotătorul băcăuan își cunoaște situația și recunoaște că până acum nu a contat în competițiile internaționale, dar urmărește evoluția adversarilor din străinătate și apreciază că la întâlnirile viitoare va avea „un cuvânt greu de spus” în bazin.

În acest sens, Daniel Martin va participa la Balcaniada din Bulgaria de la sfârștul lunii, la Campionatul European de Juniori din Israel în luna iunie și la Campionatul Mondial de Juniori din Statele Unite programat în iulie și august. Întrebat care e obiectivul pentru aceste competiții, Daniel a răspuns simplu: „o medalie, de orice culoare la europene”. Probele favorite ale sportivului de la SCM Bacău sunt 200 m spate, acolo unde Daniel spune cu mândrie că l-a învins pe mai experimentatul Robert Glința, și 200 m liber, o probă în care a observat că poate dezvolta foarte mult din abilitățile lui.

Dincolo de performanțe, am fost curios dacă Daniel are timp liber și dacă are hobby-uri. „Timp liber nu am. Dacă uitatul pe youtube se poate numi hobby…cam asta ar fi. Și mai am o pasiune pentru video editing și să fac beaturi pentru muzică rap. Dar după cum spuneam, nu am timp”, a mărturisit Daniel Martin care ne-a dezvăluit cum decurge, de exemplu, o zi de miercuri din viața lui: dimineață trezit la ora 5.00 și antrenament de la 6.00 la bazin; de la ora 8.00, cursuri la școală; aproximativ la ora 12.00 ajunge acasă, mănâncă, după care, până la 14.30 doarme pentru că simte că nu rezistă altfel; cel târziu la 15.30 ajunge din nou la bazin unde stă până la ora 21.00, iar la ora 22.00 cel târziu merge la programul de somn. Întrebat de visul său cel mai mare, poate surprinzător, Daniel nu-și dorește musai să ajungă nu știu ce fel de campion:

„Aș fi foarte comun. Cred că toată lumea își dorește asta. Nu neg că nu-mi doresc, dar vreau ceva mai mult. Pentru că pe lângă un titlu de campion olimpic mi-aș dori o cursă spectaculoasă, de ce nu un record mondial sau olimpic. Pentru că mai sunt campioni olimpici, dar recordmani, mai puțini.” Cu toate acestea, deocamdată nu vrea să privească prea departe, se concentrează pe momentul de față și își dorește să fie din ce în ce mai bun. De altfel, l-am rugat pe antrenorul său, Iulian Matei, să-l caracterizeze în doar câteva cuvinte:

„Daniel e un sportiv complet, un tip special și plin de seriozitate.” Cuvinte care ne-au dat speranța că nu peste mult timp, Daniel Martin va reuși rezultate importante pentru el, pentru Bacău și pentru România.