Cutremur în județul Bacău de Ovidiu Pauliuc În județul Bacău s-a produs, săptămâna trecută, un seism de magnitudine 2,5 grade pe scara Richter. Conform Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a prrodus la 82,1 km în adâncul localității Parava, însă dată fiind intensitatea mică, nu a fost resimțit de populație. Un seism în județul Bacău nu este nici pe departe o raritate. În anul 2013, în zona Sascut s-a produs ceea ce specialiștii numesc "un roi de seisme", adica mai multe cutremure moderate, urmate de mai multe replici de mică intensitate, in jur de 2 grade. La fel s-a întâmplat și în județul Galați, acum câțiva ani. Fenomenul este explicat prin aceea că Bacăul, în special zona Sascut-Răcăciuni, fac parte dintr-o zonă cu falii seismice de mică adâncime, răspândite în tot Podișul Bârladului, care produc astfel de mișcări telurice. "Aceste micro-cutremure au importanță doar din punct de vedere științific și mai putin, chiar deloc pentru populație, a declarat directorul științific al INFP, Mircea Radulian. Ultimul cutremur mai puternic produs în Vrancea a avut 5 grade pe scara Richter.

