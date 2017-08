La Târgu Mureș s-a desfășurat, prima serie a Cupei E.ON Kinder dedicată categoriilor de copii născuţi în anii 2007, 2009 şi 2010. Ajunsă la a XI-a ediţie, competiţia este una dintre cele mai prestigioase din ţară, în cele două confruntându-se circa 1.500 de copii reuniţi în 96 de echipe de la cluburi din judeţele Bacău, Constanţa, Braşov, Suceava, Sibiu, Vaslui, Iaşi, Timiş, Alba, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Vâlcea, Harghita, Maramureş, Mureş și municipiul Bucureşti, precum şi din Cehia. În prima zi a competiției echipa FC Bacău a învins cu 7 la 1 pe MSE Târgu Mureș, a făcut un egal, 1 – 1, cu Best Kids Reghin și a învins cu 3 – 0 pe E.ON Cehia, cu 2 – 0 pe ACS Kinder Alb și cu 1 – 0 pe Royal Făgăraș, dar a pierdut cu 2 – 4 în meciul cu AFC Odorheiul Secuiesc. Partenerul principal al competiţiei a fost E.ON România, turneul fiind organizat de Asociaţia Sportivă ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş, cu sprijinul firmelor SportLife şi Erima. Toate noutăţile şi detaliile desfăşurării turneului sunt disponibile pe site-ul oficial al competiţiei www.eonkinder.ro. „Suntem convinşi că vom continua seria fotbalului de calitate ca în toate cele zece ediţii de până acum ale Cupei E.ON Kinder. Vorbim de circa 800 de echipe, 400 de cluburi şi aproape 12.000 de copii care ne-au demonstrat în aceşti ani că ştiu să lupte pentru şansa lor.”

