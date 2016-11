Cum si a cerut prietena de nevasta un fotbalist de la Sport Club Bacau

OK, nu e o noutate. Da, am vazut-o si pe alte stadioane. In tara si, cu precadere, in strainatate. Pentru Bacau este, insa, o premiera. O frumoasa premiera.

Sâmbata, cu putin timp inainte de startul derby-ului bacauan de Liga a III-a dintre Sport Club si Aerostar, atacantul gazdelor, Bogdan Lupu a urcat in tribunele stadionului „Letea”, având un splendid ornament floral si o…misiune precisa.

In aplauzele celor din jur, fotbalistul de 27 de ani a cerut-o de sotie pe Roxana, alaturi de care traieste o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un deceniu.

„Adevarul e ca suntem impreuna de 12 ani si a venit vremea sa ne unim destinele si in fata lui Dumnezeu”, a declarat pentru “Desteptarea” Bogdan, care a mai avut o surpriza pentru viitoarea doamna Lupu: un banner pe care scria „Roxana, vrei sa fii sotia mea?”.

Teribil de emotionata, frumoasa blonda, care are aceeasi vârsta ca si viitorul sau sot, a spus „da”, dupa care atacantul Sport Clubului si-a reluat locul pe teren unde, din pacate, nu a reusit sa inscrie un gol pe care sa-l dedice alesei inimii sale.

Nu-i nimic, ramâne pentru altadata, ca doar nu au intrat meciurile in sac! Dar nu cumva sa astepti botezul, Bogdane!