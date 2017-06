Cum devii asigurat în sistemul național medical

„Am lucrat în străinătate, în Italia, în ultimii șapte ani. Am fost angajată, cu acte în regulă, fiind contribuabil la sistemul de sănătate italian. Am revenit în țară. Vreau să știu cum pot deveni asigurată și aici, și cum îmi pot prelungi această asigurare, dacă, momentan, nu lucrez. Sunt din Onești, și mai am doi ani până la pensie. E greu să mă mai angajez, dar măcar să fiu liniștită că dacă am probleme, mă pot duce liniștită la spital”, a fost sesizarea Mariei Dima, care a venit la redacția noastră. Ca ea, sunt și alți cititori ce vor să știe cum poți deveni asigurat în România.

În primul rând, trebuie precizat că, în baza prevederilor în vigoare, copilul este asigurat prin efectul legii, până la 18 ani. Apoi, după cum au explicat reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău, cei care au lucrat într-un stat membru UE și au fost asigurați acolo, nu trebuie decât să se adreseze instituției cu formularul E 104, care atestă totalul perioadelor de asigurare pe teritoriul a două sau mai multe state UE. Dacă nu îl au, să-l ceară de la instituția echivalentă cu Casa Județeană de Sănătate din acea țară pentru a intra în posesia lui. Odată prezentat acest act, este recunoscută calitatea de asigurat. Aceasta poate fi continuată, prin contribuție lunară din salariu, dacă se angajează, sau prin contribuție personală, plătită la Administrația Financiară.

„În momentul în care se prezintă formularul E 104 se poate verifica exact cât este perioada de asigurare. Dacă această asigurare este la zi, adică inclusiv luna în curs, persoana în cauză devine asigurată în sistemul românesc. Cu o condiție însă: să fie în continuare salariat sau să obțină venituri pentru care se plătesc asigurări de sănătate”, a explicat Marius Ion Savin, președinte director general la CJAS Bacău.

Plată lunară sau imediată

Dacă se ajunge la situația de plată personală, aceasta este de 80 de lei / lună, echivalentul contribuției la Sănătate la nivelul salariul minim pe economie (1.450 x 5,5%), dar cu obligativitatea de a plăti această rată timp de 12 luni. Dacă se dorește accesarea unui serviciu medical imediat, legea prevede însă ca plata să se facă pentru 6 luni anterioare plus luna în curs, adică 560 de lei (7 luni x 80 lei/lună) și în aceste condiții devine asigurat pe loc. Ulterior, Fiscul urmărește în fiecare lună persoana în cauză dacă mai obține venituri și, implicit, dacă mai plătește la sistemul de sănătate. Dacă nu, aplicația de urmărire îl scoate din baza de date.

„Ne asigurăm mașina, ne asigurăm casa, dar nu ne asigurăm sănătatea. Trebuie să se înțeleagă că a fi asigurat în sistemul național de sănătate înseamnă că avem și multe beneficii. La medicul de familie, primim pachetul de bază de servicii medicale, nu numai cel minim, cum este prevăzut pentru neasigurat, iar în spitale, farmacii, laboratoare, se beneficiază de gratuități atât în oferirea serviciilor în sine, cât și în ceea ce privește cazarea și masa, în cazul în care e nevoie de o internare. În schimb, dacă nu se mai plătește contribuția, sistemul nu mai validează persoana ca fiind asigurată și, implicit, nu mai beneficiază de servicii medicale gratuite, decât în baza pachetului minim.”

Marius Ion Savin, președinte director general CJAS Bacău

În ceea ce privește înscrierea la un medic de familie, acest lucru se poate realiza, chiar și ca neasigurat, doar că primește servicii medicale numai în baza pachetul minim.

Câți plătesc efectiv la sistemul de sănătate

În prezent, din datele statistice ale CJAS Bacău sunt aproape 495.000 de asigurați în sistemul de sănătate. Însă, dintre aceștia, doar puțin peste 130.000 plătesc efectiv contribuțiile aferente ca salariați, alături de persoane cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală (281), persoane cu venituri din chirii (1.099), din activități agricole (1.385) sau liber – profesioniști (6.997). Restul sunt asigurați prin lege (fără a plăti contribuții), respectiv: copii până în 18 ani (136.359), dar și alte categorii de asigurați prin legile speciale: copii în plasament (800), persoane instituționalizate (984), coasigurați (24.399), femei însărcinate fără venituri (605), pacienți incluși în programe naționale de sănătate (587), șomeri în plată (3.207) etc.