O înmulțire explozivă a algelor, care s-a petrecut brusc în urmă cu 650 de milioane de ani, a fost catalizatorul apariției pe Pământ a primelor animale, conform rezultatelor unui studiu realizat recent de o echipă de cercetători din Australia. Profesorul asociat Jochen Brocks de la Universitatea Națională din Australia (ANU) a explicat într-un comunicat dat publicității joi că echipa sa a ajuns la această concluzie după ce a analizat conținutul unor roci sedimentare străvechi pe care le-a ”zdrobit” transformându-le într-o pulbere fină. Potrivit lui Brocks, oamenii de știință au reușit astfel să antedateze urme de organisme până în urmă cu 650 de milioane de ani. ”Am zdrobit aceste roci în pulbere și am extras din ele molecule de organisme străvechi”, a arătat cercetătorul. ‘Aceste molecule ne spun că lucrurile au devenit cu adevărat interesante în urmă cu 650 de milioane de ani. A fost o revoluție a ecosistemelor, a fost ascensiunea algelor”, a completat Brocks. Cronologia arată că înmulțirea explozivă a algelor a avut loc după o epocă glaciară de 50 de milioane de ani în timpul căreia ghețarii și formațiunile glaciare ”au măcinat zonele muntoase”, fapt ce a dus la eliberarea de nutrienți în oceane, a explicat Brocks, potrivit sursei citate. AGERPRES 4 SHARES Share Tweet

