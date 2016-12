Cum am sarbatorit Ziua Nationala

Bacau: Defilarea de 1 Decembrie Posted by Desteptarea de Bacau on Thursday, December 1, 2016

Ziua Nationala a României a debutat in Bacau cu un ceremonial militar si religios organizat la Cimitirul Eroilor din strada Constantei, incepând cu ora 10.00.

Pe un ger patrunzator, autoritatile locale, reprezentantii formatiunilor politice, candidati la alegerile parlamentare, comandantii unitatilor militare, veterani, membri ai ONG-urilor si simpli bacauani au depus coroane si jerbe de flori. Manifestarea s-a tinut sub semnul tricolorului, prezent in coroane, in insigne, in flori, in fulare sau cocarde.

In finalul ceremonialului, cei prezenti au primit salutul Garzii de onoare, pe acordurile Muzicii Militare. La ora 12.00, festivitatile se muta in centrul orasului, acolo unde vor avea loc alte ceremonii, iar autoritatile locale vor transmite publicului mesajul lor de 1 Decembrie. Membrii Ansamblului „Plaiuri bacauane” vor incinge o hora a Unirii, iar interpretul George Cojocarescu va intona imnul national al României.

„Dupa vremuri indelungate de nenorociri si grele incercari in timpul Razboiului de Independenta, inaintasii nostri au reusit sa intemeieze statul român prin unirea Principatelor Române, prin munca lor neobosita pentru renasterea nationala. Astazi, ne este dat noua sa intregim opera lor, inchegând pentru totdeauna ceea de Mihai Viteazu a infaptuit: Unirea românilor de pe cele doua parti ale Carpatilor. Pentru noi românii, ziua de 1 Decembrie nu trebuie sa ramâna doar o zi comemorativa de pomenire a eroilor, ci trebuie sa fie o zi de angajament, astfel incât toti cei care de aflam sub arborele libertatii udat de sângele eroilor cazuti la datorie sub drapel si sub cruce sa avem taria de a-i urma”, declara cdor.dr. Valerica Vrajescu, comandantul Bazei 94 Aeriene Bacau

„Este una dintre cele mai frumoase zile pe care le traiesc toti românii. Le doresc bacauanilor sa fie curati la suflet si sa muncim cu totii pentru aceasta tara. La multi ani, România!”, declara Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau

Băcăuanii au vrut spectacol

Surprinzator, bacauanii au iesit in numar mare la festivitatea din centrul orasului. Sute de persoane au venit la ora 12 in centrul Bacaului pentru a participa la spectacolul organizat de Ziua Nationala a Romaniei.

Lipsa paradei militare si a tehnicii din dotarea armatei i-a dezamagit pe multi dintre participanti, insa, mare parte din public a gustat spectacolul in sine, fiind un motiv bun de a iesi din casa, in zi de sarbatoare, chiar daca temperatura de afara nu te prea imbia la plimbare.

Ceremonialul religios a fost ascultat in liniste, au urmat interventiile autoritatilor, dansurile populare ale membrilor Ansamblului Plaiuri bacauane, invitatia la marea hora a Unirii care a fost destul de timida, urmata de defilarea Garzii de onoare pe acordurile Muzicii Militare a Garnizoanei Bacau.

Momentul surpriza a constat in survolul aeronavelor Soim care au participat la spectacolul aerian din Capitala, iar la intoarcere i-au salutat si pe bacauani.

Spectacolul s-a terminat in aplauzele bacauanilor, iar fiecare si-a planificat restul zilei dupa bunul lor plac.