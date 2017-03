Cultura Cuibul Artiștilor pentru ”O zi de vară” în plină primăvară pe scena Teatrului Municipal Bacovia de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter ”Cum poate o femeie să sucească mintea unui bărbat? Dar mințile a doi bărbați? O poveste pe două planuri – una despre războiul sexual și intelectual între bărbat și femeie și alta despre conflictul dintre un bărbat căruia îi reușește tot în viață și un bărbat căruia nu îi reușește nimic. Un spectacol despre conflict și pasiune” este prezentarea pe scurt a unui spectacol din categoria ”evenimente inedite” care va avea loc pe scena Teatrului Municipal Bacovia din Bacău, sâmbătă, 18 martie, de la orele 19.00. Ineditul constă în aceea că reprezentația este susținută de tineri actori (unii dintre ei încă studenți) reuniți într-un proiect cu un concept inedit, Cuibul Artiștilor (București), ”prima companie de teatru care joacă după sistem occidental” – după cum se prezintă echipa însăși, respectiv prin susținerea unui aceluiași spectacol pentru 30 de zile consecutiv, totodată ”prima companie din România care se adresează în proporție de 80% publicului cu vârste cuprinse între 18 și 24 ani și 20%, publicului cu vârste cuprinse între 25 și 31 ani” și, nu în ultimul rând, ”prima companie din România care oferă 300 de zile de teatru gratuit, pentru a atrage o comunitate cât mai mare”. Cu 11 producții proprii la activ, cu nu mai puțin de 14 premii naționale și unul internațional, Cuibul Artiștilor, prin spectacolul ”O zi de vară” de Slawomir Mrozek, avându-i în distribuție pe tinerii Serin Jemaa (student, UNATC), Vlad Basarabescu (actor la Teatrul Mic) și Vlad Țăpeanu (actor la Teatrul Național București) ajunge, în premieră și în Bacău, grație implicării unor tineri băcăuani entuziaști care au reușit să găsească și niște uși deschise. ” În timpul anilor de liceu m-am implicat în multe proiecte/activități, dar din păcate, trebuie să recunosc faptul că tinerii nu sunt mereu încurajați să continue. În ceea ce privește acest eveniment, am fost fericiți să întâlnim oamenii potriviți la locurile potrivite, unul dintre ei fiind managerul Teatrului Municipal Bacovia, doamna Eliza Noemi Judeu, căreia acum o lună i-am prezentat proiectul, dumneaei fiind foarte deschisă în a ajuta tinerii și ajutându-ne să-l punem pe picioare. Totodată, îi mulțumim doamnei profesor Adriana Busuioc, directorul Colegiului Național de Artă ”George Apostu” pentru ajutor și deschidere și sponsorului nostru principal, Planet Burger Bacău, datorită căruia accesul publicului la spectacol va putea fi liber”, a mărturisit Andrada Ioniță (elevă la Colegiul Național de Artă ”George Apostu” din Bacău), organizator la nivel local al evenimentului. Accesul la spectacolul ”O zi de vară” este gratuit, rezervări putându-se obține online, pe www.rezervari.cuibulartistilor.ro sau contactând organizatorul la nivel local, Andrada Ioniță, la numărul de telefon 0746659468. Confirmarea prezenței se va face prin SMS, în ziua reprezentației. De menționat că accesul în sala de spectacol se face cu 20 de minute înainte de începerea acestuia, iar durata spectacolului este de aproximativ o oră. 0 SHARES Share Tweet

