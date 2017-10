Aerostar își continuă turul de forță. În speranța că își va continua și seria victoriilor. La trei zile după calificarea în „șaisprezecimile” Cupei României (1-0 cu divizionara B Foresta Suceava), Vraciu și compania își reiau asaltul la primul loc din Seria I a Ligii a III-a. „Aviatorii” au parte de o deplasare relativ dificilă vineri, la Roman, însă o victorie contra CSM-ului, coroborată cu un pas greșit al Harmanului la Valea Mărului ar permite echipei antrenate de Cristi Popovici să se instaleze în fotoliul de lideră, fie și în coabitare. „Ne pregătim de o serie de meciuri grele în campionat, serie care începe vineri la Roman. Chiar dacă venim după solicitanul joc din Cupă, țintim toate cele trei puncte contra Romanului”, a declarat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici. Exceptându-l pe Adăscăliței, care va efectua vineri un nou control medical la genunchi înainte de a se lua o decizie definitivă referitoare la intervenția chirurgicală și a lui Gheorghiu (incert), ceilalți jucători ai divizionarei C băcăuane sunt apți de joc.

Spre deosebire de Aerostar, care vine după patru victorii la rând (incluzând și confruntarea din Cupă), CSM Roman parcurge un moment mai puțin fast. Porniți ca din pușcă (două victorii, dintre care una cu 4-1 contra Csikszeredei si un egal), romașcanii au lasat apoi garda jos, ultimele două jocuri de campionat însemnând tot atâtea înfrângeri: 0-3 la Râșnov și 1-3 acasă, cu Lieștiul. „Tratăm jocul de vineri cu toata atenția. Romanul e o echipă bună, în ciuda ultimelor rezultate”, a avertizat Popovici. Programul celorlalte partide ale etapei a șaptea (sâmbătă, 7 octombrie, ora 15.00): CSM Pașcani- AFC Odorhei (se joacă vineri, la ora 15.00), Bucovina Rădăuți- Metalosport Galați, Sănătatea Darabani- CSM Focșani, , Avântul Valea Mărului- SC Oțelul Galați, KSE Târgu-Secuiesc- AFC Hărman, CSM Roman- Aerostar Bacău, Cetate Râșnov- Sporting Liești. Csikszereda Miercurea Ciuc stă. Clasamentul Seriei I 1. AFC Hărman 6 5 1 0 18-1 16p.

2. SC Oțelul Galați 6 4 2 0 18-3 14p.

3. Aerostar Bacău 6 4 2 0 15-5 14p.

4. Csikszereda 6 4 1 1 15-7 13p.

5. Cetate Râșnov 6 3 0 3 11-7 9p.

6. Sporting Liești 6 4 1 1 14-7 7p.

7. CSM Focșani 6 1 4 1 10-3 7p.

8. CSM Roman 5 2 1 2 15-9 7p.

9. AFC Odorhei 6 2 0 4 19-15 6p.

10. Săn. Darabani 5 1 2 2 9-11 5p.

11. KSE Tg. Sec. 5 1 2 2 6-11 5p.

12. Buc. Rădăuți 5 1 1 3 3-7 4p.

13. Av. V. Mărului 5 1 1 3 6-13 4p.

14. CSM Pașcani 5 0 0 5 1-18 0p.

15. Metalosport Gl. 6 0 0 6 1-44 0p. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.