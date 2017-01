Vara trecută, o nouă echipă apărea în peisajul fotbalistic băcăuan: CSȘM. Formată exclusiv din juniorii Sport Clubului și trecută sub tutela clubului sportiv al Primăriei Bacău, gruparea antrenată de Gheorghe Penoff a început campionatul Ligii a V-a cu stângul, dar l-a continuat cu dreptul. Astfel, după înfrângerea din prima etapă suferită acasă, cu 2-3, în fața celor de la UZU Dărmănești, CSȘM a mai pierdut un singur meci în următoarele zece runde. Tot la limită (0-1), și tot contra dărmăneștenilor de la UZU, de data aceasta, în deplasare. În rest, băcăuanii au totalizat șapte victorii și două remize, care le-au permis să încheie sezonul de toamnă pe locul secund, la două puncte de lidera AS Bârsănești. Iar primul meci din 2017 o va aduce în fieful CSȘM-ului chiar pe AS Bârsănești. „Cu o victorie, am trece pe primul loc. Sigur că ne dorim să câștigăm acest joc, așa cum ne propunem, de altfel, victoria în toate meciurile. Principalul nostru obiectiv este, însă, de a crește cât mai bine această generație de jucători, care este formată în totalitate din juniori născuți între anii 1999 și 2001”, a declarat antrenorul Gică Penoff, care a reluat pregătirile mizând pe următoarea garnitură: Alex Mihalache, Romeo Rusu, Ștefan Dorneanu, Bogdan Bucur, Alex Postolache, Robert Hongu, Cătălin Botezatu, Eduard Pleșuvu, Alex Rusu, Iustin Șulea, Daniel Preda, Daniel Paveliuc, Florin Bratu, Nicușor Lazăr, Ștefan Curilă și Robert Nicolau. Unul dintre cele mai promițătoare elemente este atacantul Preda, căruia antrenorul Penoff îi prevede un viitor frumos: „Lucrez cu el de la o vârstă fragedă și am convingerea că poate ajunge departe”. Clasamentul Ligii a V-a 1 AS Bârsănești 11 8 1 2 37-20 25p.

2 CSȘM Bacău 11 7 2 2 28-15 23p.

3 UZU Dărmănești 10 7 1 2 27-18 22p.

4 Viitorul Urechești 11 6 2 3 32-14 20p.

5 Viitorul Gioseni 11 5 2 4 44-42 17p.

6 Zorile Faraoani 10 3 0 7 26-37 9p.

7 Bradul M. Cașin 10 2 3 5 13-30 9p.

8 Lumina Itești 11 2 2 7 18-25 8p.

9 Sper. Coțofănești 11 1 1 9 12-36 4p.

