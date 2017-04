Cronica rutieră

Cercetat de poliţişti pentru conducere fără permis

La data 10 aprilie a.c., în jurul orei 14:30, poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Tamaşi au depistat, în flagrant, un bărbat de 65 ani, din comuna Gioseni, în timp ce conducea un moped pe DJ 252B.

Din verificările polițiștilor a rezultat că bărbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Eveniment rutier- DN 15

La data de 10 aprilie a.c., în jurul orei 17.30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Bacău au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier, pe DN 15.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 53 ani, din judeţul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Lespezi, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga şi a intrat în coliziune cu un autoturism, condus regulamentar, pe aceeaşi direcţie de deplasare, de un bărbat de 42 ani, din Bacău.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 53 ani, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale, necesitând internarea.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat și au fost conduşi la Spitalul Judeţean Bacău, unde li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Accident cercetat de poliţişti

La data de 10 aprilie a.c., în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Bacău au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, cu victimă, în comuna Tătărăşti.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că o femeie de 31 ani, din judeţul Vrancea, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Tătărăşti, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a părăsit partea carosabilă, izbindu-se într-un mal de pământ.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a femeii, care a fost transportată la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Alcool la volan

Poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au depistat în trafic un bărbat de 28 ani, din comuna Pârgăreşti, în timp ce conducea un autovehicul pe DJ 116, sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal de Urgențe Oneşti, pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.