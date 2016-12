Cristinel Manolache, între opțiunea de a fi consilier local sau parlamentar

- situatie cel putin ciudata in cazul consilierului local si candidatului la functia de parlamentar Cristinel Manolache - acesta n-a parasit Consiliul Local Bacau acolo unde fusese ales in vara, pe listele Partidul Social Românesc (PSRo), desi a candidat la Camera Deputatilor din partea Partidului Miscarea Populara (PMP)

Legislatia vaga i-a permis lui Cristinel Manolache sa-si pastreze pâna in acest moment mandatul de consilier local desi a candidat din partea altui partid la parlamentare.

In vara acestui an, Manolache a candidat din partea PSRo pentru a deveni primar sau consilier local al municipiului Bacau. S-a clasat al doilea in topul preferintelor bacauanilor, cu 16 la suta dintre voturi la functia de primar.

Cu voturile obtinute de partid, PSRo si-a asigurat si patru consilieri.

Câteva luni mai târziu insa, Manolache s-a decis sa candideze pentru un fotoliu de deputat, dar din partea altui partid, respectiv PMP. In mod normal, schimbând partidul acesta trebuia sa-si piarda mandatul de consilier local (Statutul alesilor locali, art.9, al.2, litera h1 n.r.), lucru care nu s-a intâmplat pâna in prezent.

Aceasta si pentru ca PSRo nu i-a retras sprijinul politic, iar pe cale de consecinta nici prefectul judetului nu a putut constata incetarea mandatului.

„Institutia Prefectului nu poate suspenda unilateral mandatul de consilier, iar partidul pe listele caruia a fost ales nu a depus nici o sesizare privind retragerea sprijinului politic”, a declarat Carmen Cioltan, purtator de cuvânt al Prefecturii Bacau. In schimb, PSD a depus o sesizare in acest sens, in timpul campaniei electorale.

„Nu stiu la acest moment ce voi face”

Intre timp, alegerile parlamentare s-au incheiat, insa PMP ar putea prinde un loc de deputat numai la redistributie, iar acesta ar putea merge la cel aflat pe primul loc, adica Valerian Vreme, nu Manolache care este pe pozitia a doua.

L-am contactat pe Cristinel Manolache pentru a-l intreba pentru care dintre functii opteaza in cazul in care se dovedeste ca PMP va avea un mandat. „Nu m-am gândit sincer. Nu pot sa raspund acum. Legea 215 spune ca nu-mi pierd mandatul decât daca lipsesc la trei sedinte ordinare. E posibil sa fiu si parlamentar”, a spus Cristinel Manolache.

Da, Legea 215 a administratiei locale spune despre absenta la cele trei sedinte care conduce la pierderea mandatului, dar Statutul alesilor locali o completeaza cu pierderea mandatului in cazul migratiei la alt partid.

„Domnul Manolache a candidat din partea PMP fiind membru de partid. A existat o alianta nescrisa intre PSRo si PMP pentru sustinerea reciproca a candidatilor. Din acest motiv, nu s-a retras sprijinul politic domnului Manolache”, explica Valerian Vreme. Intrebat si daca este dispus sa renunte la mandatul de deputat in favoarea lui Cristinel Manolache, Vreme a declarat ca „luasem mai de mult timp decizia de a ma dedica sectorului tehnic in care am activat si in mandatul de parlamentar.”

Asadar, ambele functii se joaca pentru Manolache care (indiferent cum ar fi) va avea statutul de ales.