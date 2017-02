Crimă la Parincea: un bărbat este acuzat că și-a ucis nepoata de numai trei ani

– suspectul a mers in Bacau si s-a predat la o sectie de politie – cadavrul micutei a fost gasit intr-un geamantan



Nenorocirea s-a petrecut in satul Milestii de Sus, comuna Parincea. Un individ de 40 de ani este cercetat dupa ce s-a dus la politie si a spus ca si-a ucis nepoata in vârsta de 3 ani, care locuia in casa lui.

La momentul comiterii faptei in locuinta se mai aflau si cei trei copii ai sai, cu vârste de 3, 5 si 7 ani, mama lor fiind plecata cu treaba la Bacau.

Acestia au fost luati de autoritatile locale si dusi la sediul primariei, de unde cel mai probabil vor fi preluati de Protectia Copilului.

Mama fetitei pe care el ar fi omorát-o este plecata la munca in strainatate si a fost anuntata de cele intâmplate. Suspectul a fost incatusat si dus la audieri.