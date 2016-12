Crima la Parincea: O femeie a fost ucisa in bataie sub ochii fiicei sale

* concubinul ei a lovit-o cu pumnii si picioarele in cap si pe corp * totul s-a petrecut de fata cu fiica victimei, pe care agresorul a amenintat-o cu moartea ca sa nu anunte pe nimeni

Teribila fapta s-a petrecut in casa celor doi concubini din satul Vladnic, comuna Parincea, in noaptea de sâmbata spre duminica.

Dupa ce toata ziua au muncit prin ograda si au taiat doi porci pentru sarbatori, spre seara, nu se stie din ce motiv, individul de 40 de ani s-a napustit asupra femeii de 38 de ani si a inceput sa o loveasca fara mila cu pumnii si picioarele.

La scena violenta a asistat neputincioasa fiica ei, in vârsta de 17 ani, care ar fi vrut sa faca ceva ca sa-si salveze mama. A incercat sa iasa din locuinta si sa mearga dupa ajutor, insa agresorul a oprit-o si a amenintat-o ca daca mai face un singur pas va sfârsi la fel.

Abia când individul a plecat de acasa, minora a putut sa fuga la o matusa si sa-i povesteasca ce s-a intâmplat. A rugat-o sa cheme salvarea, pentru ca la momentul acela mama ei inca mai traia, dar pâna a ajuns ambulanta in sat, biata femeie s-a stins.

In localitate au ajuns imediat politistii si un procuror criminalist, care au inceput cercetarile pentru crima si l-au dus pe suspect in catuse la audieri.

Acesta traia de doi ani in concubinaj cu femeia ucisa, de când sotul victimei a murit iar impreuna cu ei mai locuiau si fiicele femeii, cea de 17 ani si una de 19 ani, care are si un copil de un an. Cel mai probabil, minora va avea nevoie de consiliere psihologica pentru a putea sa treaca peste trauma suferita.