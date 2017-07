– un tânăr de 27 de ani a murit după ce a fost înjunghiat – totul s-a petrecut în urma unui conflict spontan iscat, se pare, între mai multe persoane de etnie romă – la faţa locului au ajuns şi mascaţii Un scandal care a avut loc la Comăneşti, în noaptea de marţi spre miercuri, între mai multe persoane de etnie romă, se pare chiar rude, s-a încheiat tragic. Un tânăr de 27 de ani a murit după ce a fost înjunghiat. Doar ce venise din străinătate, împreună cu soţia şi cei patru copii, iar pe seară a mers să-şi viziteze un unchi. Ar fi băut câteva pahare de vin împreună, dar pe la miezul nopţii s-a iscat o altercaţie, se pare de la o sumă de bani. În scandal ar fi fost implicate mai multe persoane, pentru că la spital au mai ajuns încă doi răniţi, ce prezentau tot plăgi înţepate, dar starea lor nu era gravă. Bărbatul de 27 de ani ar fi plecat pe picioarele lui, după ce a fost tăiat cu cuţitul, însă nu a mai ajuns până acasă. Un vecin l-a găsit căzut pe drum, plin de sânge, şi a chemat ambulanţa pentru a fi dus la spital, dar, din păcate, medicii nu l-au mai putut salva. Imediat, zona a fost împânzită de poliţişti criminalişti, de ofiţeri de la investigaţii criminale, dar şi de mascaţi, care au început cercetările sub coordonarea unui procuror criminalist iar mai multe persoane au fost conduse la audieri. „A avut loc o altercaţie între două familii, cauzat de o stare conflictuală anterioară, iar în aceste condiţii una dintre persoane a fost înjunghiată în zona pelviană şi ca urmare a acestei agresiuni a decedat. În prezent se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor comiterii faptei şi a persoanelor participante la săvârşirea infracţiunii”, a declarat Cristinel Ciocântă, procuror şef Secţie Urmărire Penală, în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Anchetatorii fac cercetări pentru omor şi principalul suspect ar fi un bărbat de 42 de ani. 19 SHARES Share Tweet

