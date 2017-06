Editorial Credit acoperit din economii de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O veste bună, aşteptată mulţi ani de băcăuani, vine în aceste zile de la Primăria Bacău, care a ajuns în faza finală a negocierilor cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru implementarea celui mai ambiţios program de investiţii, finanţat cu fonduri externe, care are ca obiect modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Bacău, aflat de mulţi ani în mare suferinţă, atât din punct de vedere tehnic, cât, mai ales, al costurilor care grevează bugetul local. Peste tot în lume, acum când se pune tot mai acut economia de energie electrică, de găsirea unor soluţii alternative de producere a acesteia, ca parte integrantă a Acordului de la Paris, una dintre soluţii este tocmai renunţarea la sistemul clasic de iluminat public şi casnic. Meritul administraţiei locale poate fi cuantificat şi în alegerea unei soluţii de finanţare care, în final, va fi acoperită din economiile făcute la consumul de energie electrică, practic, în final, acest proiect nu va costa nimic municipiul Bacău. Această soluţie de finanţare se deosebeşte fundamental de alte instrumente practicate de Uniunea Europeană, care cuprinde inclusiv alegerea consultantului tehnic şi a executantului lucrării, proceduri care, după experienţa băncii, vor elimina interminabilele contestaţii de tip românesc. Acest proiect, care deschide noi perspective de modernizare a oraşului, sper să fie continuat cu altele, asumate de actuala administraţie, iar aceste zile de sărbătoare, Rusaliile şi Pogorârea Sfântului Duh, sper să fie de bun augur pentru deciziile ce vor urma în CL, astfel ca în forul legislativ local să domine raţiunea, lumina înţelegerii nevoilor generale ale alegătorilor, care sunt mai presus de interesele mărunte de partid. 0 SHARES Share Tweet

