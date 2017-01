Sanatate Copil de un an cu febră adus la spital cu ajutorul pompierilor. Misiunea a durat cinci ore de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter * pentru ca echipajele de salvare să ajungă în satul Dămieneşti, pompierii băcăuani s-au mobilizat exemplar * după cinci ceasuri, drumul judeţean a fost deszăpezit, iar minorul a ajuns la spital Duminică seara, la ora 21.30, Serviciul de Ambulanţă Bacău a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) că în satul Dămieneşti este un copil de un an, care are febră (temperatură de 40 grade Celsius) şi trebuie transportat de urgenţă la spital, însă ambulanţa plecată să preia micul pacient nu putea ajunge acolo, din cauza drumului judeţean 207D, care era acoperit de zăpadă. „Având în vedere această situație s-a luat legătura cu Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău, pentru a trimite în zonă o autofreză, pentru degajarea tronsonului de drum înzăpezit. De asemenea, s-a dispus trimiterea către locul evenimentului a unei autofreze de zăpadă multifuncţională, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti, şi a unei autoşenilate, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, încadrate cu patru pompieri militari”, a declarat căpitan Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Utilajele au lucrat continuu iar în jurul orei 2.30 s-a reuşit deblocarea drumului. Medicii de pe ambulanţă au reuşit să ajungă în sat şi să preia copilul pe care l-au transportat la spital pentru a primi tratament sub supravegherea unui medic. 0 SHARES Share Tweet

