Copiii au omagiat Sarbatoarea Tuturor Sfintilor

Preotii vicari din parohiile romano-catolice din Bacau si-au propus sa organizeze o activitate specifica copiilor in intâmpinarea „Sarbatorii Tuturor Sfintilor”.

Astfel, sâmbata, 29 octombrie, timp de trei ore, copiii din parohiile romano-catolice, dar si de alte confesiuni, s-au intâlnit in sala de evenimente de la subsolul bisericii „Sfintii Petru si Paul” din centrul orasului, acolo unde au desfasurat activitati distractive, bansuri, jocuri si competitii adecvate vârstei lor.

„Pentru ca este o libertate de oferte si de sarbatori care se propun la nivel civil, sa spunem, cum este si asa zisa sarbatoare de Halloween, care noua nu ni se pare a fi foarte educativa, ba dimpotriva, noi ne dorim sa scoatem in evidenta partea buna a ‘Sarbatorii Tuturor Sfintilor’, pentru ca sfintii sunt un model bun de urmat”, a declarat preotul vicar Paul Caliman de la parohia Sf. Nicolae Bacau.

Cei aproximativ 50 de copii participanti au fost impartiti de catre animatori si de preotii vicari organizatori in patru echipe, tocmai pentru a dezvolta spiritul de echipa si pentru a deveni competitivi.

Intre altele, copiilor li s-a propus sa se costumeze intr-un sfânt si sa prezinte detalii din viata acelui sfânt. Aceasta reuniune a fost un mijloc de socializare pozitiva si constructiva in cadrul bisericii, in care cei mici sa dea marturie despre credinta lor, pentru ca cei mici au nevoie sa creasca in credinta si de exemple de credinta.

La finalul activitatii toti copiii au fost premiati simbolic, câte o bomboana, o ciocolata, si au primit si câte o iconita.