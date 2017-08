Social Contrabanda reîncepe să crească. Nivel spectaculos în vest. de Comunicat de presa - Piața neagră a țigaretelor a crescut în luna iulie, la 16%, cu 0,9 p.p. mai mult decât în mai 2017. Este prima creștere înregistrată din septembrie 2016. „Regiunea nord-est rămâne și în luna iulie cea mai afectată de comerțul ilegal cu țigarete, înregistrând o pondere de 38,4%, în creștere față de mai 2017 cu 1,1 p.p. Regiunea sud-vest continuă să aibă o cotă ridicată a comerțului ilicit, de 22%. În luna iulie, cea mai substanțială creștere a pieței negre se înregistrează în partea de vest a țării (plus 6,3 p.p. comparativ cu mai, până la 24,5%), în compensare cu scăderea din regiunea nord-vest, acolo unde în luna mai se înregistra cea mai abruptă creștere. Din punct de vedere al provenienței, categoria „cheap whites” deține în continuare cea mai mare pondere (59,7%), urmată de produsele provenite din Moldova (25,2%, în creștere cu 2,8 p.p. față de mai) și Ucraina (8,5%, în scădere cu 7,2 p.p.). Ponderea produselor provenite din Serbia rămâne constantă”, a declarat Marian Marcu, Director Novel Research. „În iulie, traficul ilicit a depășit pragul de 16%, pentru prima oară de la începutul anului. În ciuda obiectivelor ambițioase asumate de către autorități, contrabandiștii par a fi speculat cu succes incertitudinea creată de schimbările repetate de la nivelul instituțiilor de control. Cei care pierd sunt, pe de-o parte, jucătorii corecți din industrie, care creează locuri de muncă bine plătite și plătesc taxe și accize, și, pe de altă parte, statul, care nu reușește să atragă la buget sutele de milioane de euro rulate pe piața neagră a țigaretelor. Pentru a opri tendința de revenire a contrabandei, în a doua jumătate a anului va fi nevoie de mobilizarea rapidă a tuturor structurilor statului cu atribuții în combaterea traficului ilicit și a evaziunii fiscale. Vor fi necesare atât folosirea eficientă a resurselor proprii, cât și intensificarea colaborării cu toți cei direct afectați de contrabandă, fie că vorbim despre reprezentanții mediului de afaceri sau despre cei ai consumatorilor”, a declarat Ileana Dumitru, director Juridic și Relații Publice al British American Tobacco România. „După o scădere continuă timp de 11 luni, piața neagră crește din nou. Chiar dacă vorbim despre o majorare ușoară, de sub 1 p.p., perioada în care aceasta se manifestă este de natură să ne îngrijoreze, pentru că luna iulie este, de regulă, o lună cu niveluri joase. În acest context, salutăm reluarea programelor derulate în cadrul protocoalelor semnate încă din 2005 cu ANAF și Vama. Astfel, începând cu 28 august, va demara o nouă etapă de pregătire a echipelor canine, constând în înlocuirea câinilor care se pensionează și dresajul noilor exemplare, stagii de întreținere și îmbunătățire a tehnicilor de control pentru echipele existente, activități de evaluare șamd. După extinderea programului de combatere a contrabandei cu ajutorul echipelor canine în Moldova, câinii special instruiți pentru depistarea țigaretelor ilegale vor fi prezenți și în punctele vamale din Serbia, cu sprijinul JTI. Așa cum am mai declarat anterior, în condițiile în care scannerele nu funcționează, numărul agenților vamali e insuficient, iar dotările tehnice și informatice precare, câinii rămân cel mai eficient mijloc de combatere a contrabandei”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria. „Philip Morris International este un partener important al autorităților, punând la dispoziție resursele și expertiza globală în lupta împotriva comerțului ilicit. Vom continua să investim în afacerea pe care o derulăm în România, precum și în programele de luptă împotriva comerțului ilegal, așa cum este PMI Impact, o inițiativă globală de alocare de fonduri pentru proiecte dedicate luptei împotriva contrabandei, cu un buget de 100 milioane USD. Peste 200 de proiecte au fost înscrise până acum, de către organizații non guvernamentale, universități, entități private din 42 de țări, inclusiv România. Pentru ca aceste proiecte să aibă efectul scontat, este nevoie de un efort concertat al autorităților, la nivel național. Piața neagră a tutunului distorsionează mediul de business și are implicații serioase la nivel social și economic. Măsurile împotriva acestui fenomen trebuie să fie puternice, constante și integrate într-o viziune pe termen lung”, a precizat Alexandra Olaru, Director Corporate Affairs, Philip Morris Romania. „Chiar dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția Generală a Vămilor s-au aflat într-o perioadă de schimbări ale conducerii, acțiunile de combatere a comerțului ilegal cu țigarete au continuat. De asemenea, Poliția de Frontieră a raportat pentru primul semestru al anului peste 1,6 milioane pachete de țigarete confiscate, precum și destructurarea a 18 grupări specializate în contrabandă cu țigări. Cu toate acestea, piața neagră pe regiuni are evoluții surprinzătoare. Ceea ce înseamnă că este absolut necesară și pe viitor colaborarea autorităților cu mediul de afaceri, precum și continuarea acțiunilor de combatere a contrabandei”, a declarat Adrian Pirau, Director Comercial, Imperial Tobacco Romania. Potrivit unui comunicat recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor, a declanșat în data de 10 iulie a.c. „Operațiunea Scut IV” pentru combaterea traficului ilicit la frontierele U.E. Conform informării menționate, „echipele mobile și echipele canine din cadrul Direcției Generale a Vămilor împreună cu inspectorii vamali din cadrul direcțiilor regionale vamale Brașov, Craiova, Cluj, Galați, Iași, Timișoara au întocmit 147 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, aplicând amenzi în valoare totală de 986.890 lei și 5 sesizări penale în cadrul Operațiunii Scut IV. Au fost confiscate 482.098 bucăți țigarete, 1.070 litri alcool, 6 autoturisme, 37.312 kg produse energetice și alte bunuri în valoare de 104.422 lei.” Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea contrabandei în continuare, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunilor de evaziune fiscală și de contrabandă cu țigarete, este necesară clarificarea situației la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou. Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. În 2015, companiile de tutun au virat la buget circa trei miliarde de euro, însemnând accize, TVA, taxe și contribuții. Suma reprezintă aproape 2% din PIB, ceea ce înseamnă echivalentul bugetului destinat Apărării.

