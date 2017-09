– liberalii au votat împotriva alocării de bani pentru igienizarea școlilor – proiectul care viza construirea unei parcări supraterane a căzut deoarece consilierii PNL și PSRo s-au împotrivit – o hotarâre de scoatere la licitație a unor parcele în Târgul de mașini a fost respinsă deoarece unii consilieri s-au supărat că proiectul nu a fost amânat Proiecte care vizau probleme importante – cum ar fi deratizarea şcolilor – sau obiective de interes – cum ar fi o parcare supraterană – au fost respinse, la sedinta extraordinara de astazi, fără că aleşii să poată oferi un motiv pertinent. Un amendament propus la rectificarea de buget şi care se referea, între altele la alocarea de fonduri pentru deratizarea şcolilor sau amenajarea unui loc de joacă la şcoala Alexandru cel Bun a fost respins ca urmare a votului negativ al consilierilor PNL, cărora li s-au raliat aleşii PSRo şi independentul Cristian Ghingheș. Liderul liberalilor, Mircea Fechet, a motivat că s-a votat împotrivă pentru că amendamentul a fost propus în timpul şedinţei şi nu a fost adus la cunoştinţă consilierilor din timp, pentru a fi studiat. O motivație cel puțin ciudată, din moment ce legea nu prevede așa ceva. „E dreptul oricărui consilier să propună amendamente”, l-a contrazis primarul Cosmin Necula. „În plus, ar fi fost un gest de normalitate ca în momentul în care discutăm de şcoli să găsim o anumită deschidere, nu să cautam motivaţii politice pentru a vota împotriva”. Viceprimarul Dragoş Ştefan le-a cerut consilierilor care au votat contra să-şi asume politic faptul că nu se va face deratizare în şcoli. „Același proiect de rectificare s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței din 31 august, însă la momentul respectiv consilierii PNL au părăsit sala fapt ce a condus la anularea ședinței din lipsă de cvorum. Dacă rectificarea ar fi fost votată în data de 31 august acțiunile de dezinsecție/deratizare erau finalizate până la această dată”, precizează primarul Cosmin Necula. „Cursurile încep în regim normal, fără riscuri pentru sănătatea elevilor și cadrelor didactice, banii pe care i-am propus astăzi fiind o suplimentare a sumelor pe care școlile le-au avut la dispoziție inclusiv pentru astfel de acțiuni”, a mai spus primarul Bacăului. Nu vreţi să amânaţi proiectul? Îl respingem! Dacă pe 31 august, liberalii au părăsit şedinţa determinând suspendarea ei deoarece nu fusese pus pe ordinea de zi un proiect propus de ei, de data această nu au mai părăsit lucrările, chiar dacă proiectul respectiv nu a ajuns nici acum pe ordinea de zi. În schimb, au votat împotriva unui proiect referitor la închirierea prin licitaţie a cinci parcele din Oborul Șerbănești, supăraţi că acest proiect nu a fost retras de pe ordinea de zi, după cum au solicitat. Proiectul a fost respins, alăturându-se celorlalte proiecte de închiriere de la Piaţa Centrală care au fost respinse ca urmare a votului negativ al consilierilor PNL. Miza acestui scandal o constituie dorinţa liberalilor de a micşora garanţia de participare la licitaţie, lucru cu care actuala administraţie nu este de acord deoarece consideră că o valoare mai mică a acestei taxe încuraja „trântirea” licitaţiilor. PSD nu deține majoritatea în Consiliul local Bacău. Din cei 23 de consilieri, PSD are 9, PNL – 5, PSRo – 4, ALDE și PMP – câte 2 iar un consilier este independent. Mai multe amănunte, în ediția tipărită de mâine. 27 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.