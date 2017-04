Politica Consilierul județean Petrică Mihăilă, primul candidat la conducerea Organizației Județene PNL de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consilierul județean Petrică Mihăilă și-a depus luni candidatura la funcția de președinte al organizației Județene a PNL Bacău, fiind primul pretendent la această funcție care s-a înscris în competiție. „Cred că PNL Bacău are nevoie de un proiect nou, de reforme reale, care să transforme organizația în una curată și puternică. Trebuie să promovăm tot ce este mai bun în PNL, astfel încât oferta noastră pentru viitoarele confruntări electorale să ne aducă acolo unde ne este locul, adică la conducerea Primăriei Bacău și a Consiliului Județean. Sunt convins că în cursă se vor mai înscrie și alți liberali, ceea ce este foarte bine, fiindcă ordice competiție este benefică organizației”, spune Petrică Mihăilă. Acesta este la cel de-al patrulea mandat de consilier județean, unde s-a remarcat ca fiind foarte activ, promotor al mai multor proiecte de hotărâri. Printre funcțiile politice deținute s-a numărat cea de primvicepreședinte PNL în perioada fuziunii dintre PNL și PDL, sau cea actuală, de vicepreședinte al Biroului Politic Județean interimar. Liberalii băcăuani se află în plină fierbere electorală, dat fiind că în data de 21 aprilie vor avea loc alegerile pentru organizația municipală, unde sunt șase candidați la funcția de președinte, iar pe 23 aprilie sunt alegerile la organizația județeană. În luna iunie va avea loc Convenția Națională a PNL, unde va fi ales liderul partidului. 0 SHARES Share Tweet

