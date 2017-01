Sâmbată, 21 ianuarie 2017, Școala Gimnazială “Mihai Drăgan,(care nu este la prima experiență de acest gen, aceasta organizând și în anii precedeți etape atât locale, cât si județene), a fost gazda etapei județene al acestui important eveniment din viața elevilor pasionați de limba engleză din județul Bacău. Tema propusă pentru ediția a 23-a, 2017 a Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză pentru ambele categorii de vârstă vizate, 12-15/16-20, PEACE IS NOT AN ABSENCE OF WAR, a fost dezbatuă de către participanți, în discursuri deosebit de bine structurate și relevante prin care elevii au demonstrat (în timpul alocat fiecaruia, între 2.30 minute și 3.30 pentru această categorie de vârstă) foarte bune și excelente abilități de oratorie în limba engleză. Timpul alocat pentru susținerea discursului a fost între 2.30 minute și 3.30 pentru aceasta categorie de vârstă. La finalul prezentării, fiecărui concurent i s-au adresat întrebări care să întregească evaluarea obiectivă a talentului oratoric al competitorilor. Concurenții au răspuns la întrebările venite din public, în mod spontan. Evenimentul, organizat de catedra de limba engleză din Școala “Mihai Drăgan” prin Drăgoi Alina, Dorneanu Elena, Ghiciușcă Cristina si Racoviță Daniela, a adus împreună 213 concurenți din 11 unități școlare din județ, precum C.N. Vrânceanu, C.N. Ferdinand, C.N. Alecsandri, C.N. C. N. Ion Ghica, George Apostu, C.N. Mihai Eminescu, Școlile Gimnaziale Platon, Spiru Haret, Al.I. Cuza, Nr. 10, Alexandru cel Bun, Miron Costin,Mihai Drăgan, Ion Creangă, Nicu Enea din municipiul Bacău, dar și Ș.G. Nr. 1 Valea Seacă, Ș.G. „L. Rebreanu” Comănești, S.G.”Ciprian Porumbescu” Comșnești, S.G.” D. Ghika” Comănești, S.G. Asău, S.G. ‘Ștefan cel Mare’ Buhuși, C. T. ‘Ion Borcea’ Buhusi, Ș.G. ‘Mihai Eminescu’ Buhuși, Liceul Tehnologic Dărmăneşti, Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță”, Podu Turcului, dar și 30 profesori de limba engleză care au moderat, evaluat și apreciat munca, dar și talentul concurenților. Elevii au fost foarte bine pregătiți și au demonstrat, nu numai cunostințe solide de limba engleză, ci și talent în prezentarea discursurilor pregătite, fluență și o bună argumentare a raspunsurilor la întrebarile primite. Rezultatele au fost pe măsura talentului și muncii lor, dar și al rodului implicării profesorilor de limba engleză coordonatori. Astfel au fost 121 de elevi ce au obținut premiul I, având între 95-100 de puncte, 56 elevi premiul al II-lea, între 90-94 de puncte, 20 elevi premiul al III-lea, între 85-89 de puncte, 8 mențiuni, între 80 si 84 puncte și 4 premii de participare, urmând ca de la 16 ani să poată concura și național, conform regulamentului concursului. D-na Directoare a Școlii “Mihai Drăgan”, Moroi Irina, specifică faptul că la organizarea concursului s-au implicat și un număr de 10 elevi voluntari ai școlii de la clasele a VI-a B si a VII-a A, care au ajutat la bunul mers al acestuia. Drăgoi Alina, profesor de limba engleză, Școala Gimnazială”Mihai Drăgan” Bacău 39 SHARES Share Tweet

