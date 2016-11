Comanesti: Au pierdut toata agoniseala intr-un incendiu

Batrâni si bolnavi, sotii Arghir, din orasul Comanesti, trec acum prin momente dificile. Gospodaria lor a fost mistuita de un incendiu ce ar fi fost provocat chiar de fiul lor, in vârsta de 38 de ani. Si nu ar fi la prima abatere.

Dupa spusele lor, ar fi a treia oara când le da foc la casa si anexe. Ultima data a fost in urma cu o saptamâna. Aflat in stare de ebrietate, barbatul ar fi inceput sa faca scandal si atunci ei au fugit speriati catre Politie, sa ceara ajutor.

Au vazut insa de pe deal ca arde ceva in zona locuintei lor si s-au intors intr-un suflet acasa.

„Prima a ajuns fata. Ne-a sunat si ne-a spus ca la noi arde. In timpul asta el a fugit cu bidonul de benzina in mâna. Când am venit, focul era deja extins. Au venit pompierii, dar a mai ramas ce se vede. Acum ne este frica sa nu se intoarca. Oricum el a mai dat foc la casa si altadata, ne-a batut si ne ameninta mereu ca ne omoara”, povestea Ilinca Arghir (68 ani), proprietara casei.

In incendiul provocat au ars o camera din exterior, in care dormea barbatul de 38 de ani, grajdul de animale, alte anexe din curte, dar si doua camere ale locuintei, fiind distrusa si instalatia electrica.

Practic oamenii mai pot locui intr-o singura incapere si privesc neputinciosi la gospodaria mistuita. Nu au bani sa o refaca si nici macar sa se reconecteze la reteaua de electricitate.

„Am vrea sa refacem acoperisul casei, ca in rest nu ne mai trebuie nimic. Amândoi suntem bolnavi iar eu trebuie sa fac si o operatie”, spunea cu amaraciune Ion Arghir (70 ani).

Nu are la cine sa apeleze ca sa-si repare casa acum in prag de iarna si s-ar bucura daca s-ar gasi oameni cu suflet care sa vrea sa-i sprijine macar cu materiale de constructii. Cel care i-a adus in aceasta situatie a fost deja arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de distrugere si amenintare, dar ei tot nu se simt in siguranta.