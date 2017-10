– aici se pot adresa pacienţii care au întâmpinat probleme în sistemul sanitar, dar şi victimele cazurilor de malpraxis Joi, reprezentanţii Asociaţiei Colegiul Pacienţilor, o organizaţie nonguvernamentală care se prezintă ca fiind o instituție menită să vegheze asupra sistemului medical apărând drepturile oamenilor la sănătate, a anunţat deschiderea unei sucursale şi în Bacău, a unsprezecea din ţară. „Principalul obiectiv al asociaţiei este îmbunătăţirea cadrului legislativ şi al contractului cadru al Casei Naţionale de Asigurări, România având cea mai mică pondere alocată din PIB pentru sănătate, doar 5,4%. Asociaţia îşi propune să aducă alături oameni care conştientizează că sănătatea este importantă şi vrem să atragem atenţia autorităţilor că dacă nu se va schimba ceva va avea o populaţie din ce în ce mai bolnavă, care va consuma din ce în ce mai multe resurse”, a declarat Cristian Sas, preşedintele Colegiului Pacienţilor. Cu această ocazie a fost lansat şi serviciul de suport în caz de malpraxis, pentru soluţionarea litigiilor dintre pacienţi şi cadrele medicale sau instituţiile medicale, prin intermediul procedurii de mediere. „Una din principalele probleme cu care pacienţii se confruntă în România este faptul că nimeni nu-i ascultă atunci când au un incident medical sau un conflict cu medicul ori instituţia medicală şi noi credem că cea mai bună soluţie în astfel de situaţii este medierea. Noi încurajăm cetăţenii să ne sesizeze orice problemă au cu sistemul medical, tocmai pentru a putea arăta autorităţilor dimensiunea reală a problemei. De multe ori, la nivel local, la nivelul instituţiei medicale, cei care au greşit vor încerca să muşamalizeze situaţia şi nu se va schimba nimic”, a mai spus Sas. „La nivelul Consiliului de Mediere s-a încheiat un protocol cu Colegiul Pacienţilor şi în felul acesta se asigură un suport pentru serviciile de mediere, în cazurile de malpraxis şi alte divergenţe care pot exista între pacienţi şi medici sau unitatea spitalicească, privitor la actul terapeutic. Avem reprezentanţi în Bacău şi toate cazurile care vor fi desemnate de la Bucureşti sau se vor face direct sesizări aici vor fi direcţionate către mediatorii doritori să intre în asemenea dispute”, a precizat mediatorul Gabriela Ichim, reprezentant al Consiliului de Mediere. În Bacău, Colegiul Pacienţilor are sediul pe strada Vasile Alecsandri, nr. 41, etaj 5. Sesizările se pot face şi pe site-ul organizaţiei: www.colegiulpacienţilor.org, la secţiunea suport, ori telefonic. Fiecare sesizare este analizată gratuit de un specialist şi dacă este cazul va fi direcţionată către un mediator, doar că actul de mediere va trebui plătit. Asociaţia Colegiul Pacienţilor a fost înfiinţată în martie 2015 de câţiva voluntari implicaţi în sistemul de sănătate şi a ajuns acum să aibă peste 6.000 de membri, cei mai mulţi în Oradea. Redactează propuneri legislative, iar în Bucureşti a reuşit să-şi impună membri în consiliile de administrare ale unor spitale publice. Reprezentanţii Colegiului speră că vor atrage membri şi din judeţul Bacău, dar şi voluntari, specialişti în diverse domenii, care să ofere chiar şi două ore pe lună din timpul lor pentru a lucra efectiv la schimbarea în bine a sistemului medical. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.