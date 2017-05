Social Colegiul Național “Ferdinand I” a pus la bătaie “Cupa primăverii” la baschet de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – peste 120 de elevi din Bacău și Piatra Neamț luptă pentru cel mai bun scor la baschet Sfârșit de săptămână sub semnul baschetului, pe terenurile de sport ale Colegiului Național “Ferdinand I”. De la primele ore ale dimineții, mai multe echipe de sportivi, împărțiți pe grupe de vârstă, de la clasa 0 până la clasa a IV-a, au alergat, pasat și aruncat la coș, luptând pentru fiecare punct. Fie că au fost alb-albaștri, galben-albaștri sau roșu-albaștri, fie că au fost fete sau băieți, competitorii au dat totul pe teren. Spiritul de competiție i-a prins pe toți, iar gazda evenimentului, prof. Marcela Olteanu, s-a declarat extrem de mulțumită după cum au decurs meciurile. La eveniment participă echipe de la Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”, CSS, Colegiul Național “Ferdinand I” și de la unități de învățământ din Piatra Neamț. “Ne aflăm la prima ediție a “Cupei Primăverii” și spre surprinderea mea au răspuns invitației peste 120 de elevi care practică baschetul. Competiția se desfășoară sâmbătă și duminică, iar în final, toți vor fi învingători. Mi-a încolțit în minte ideea organizării acestei competiții și iată că s-a fructificat. Am vrut să-i bag pe copii într-o competiție, să-i văd cum se descurcă, iar ei să se obișnuiască cu meciurile care au miză mare”, declară prof. Marcela Olteanu, Colegiul Național “Ferdinand I”. Și elevii de la Pedagogic au făcut o figură frumoasă. Coordonați de prof. Alina Mihai, de la Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare” și de prof. Adrian Sava, de la Universitatea “Vasile Alecsandri”, alb-albaștrii au tratat meciurile cu maximă determinare. Au jucat baschet, s-au distrat, au învățat din greșeli și pot spune că își cunosc mai bine adversarii. În ceea ce-i privește pe părinții, bunicii și prietenii jucătorilor care au asistat de pe margine, aceștia au format cea mai tare galerie. Meciurile de baschet continuă și duminică, iar în final, toți participanții se vor alege cu diploma, medalii, dulciuri și o experiență în plus.

