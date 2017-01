Social Cod galben de ninsori pentru Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineața o avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol puternic pentru București și 11 județe din sudul și estul țării, valabilă de vineri dimineața de la ora 2:00, până seara la ora 18:00. Potrivit meteorologilor, în a doua parte a nopții de joi spre vineri (05/06 ianuarie) și în cursul zilei de 6 ianuarie, în Municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea, Galați și Vrancea, temporar viscolul va fi puternic, rafalele vântului vor atinge 70 — 85 km/h, reducând vizibilitatea sub 50 de metri și local troienind zăpada. ANM a emis și o avertizare Cod galben de ninsoare și viscol, valabilă în sudul, centrul și estul țării, în perioada 5 ianuarie, ora 22:00 — 6 ianuarie, ora 20:00. În intervalul menționat aria ninsorilor se va extinde treptat dinspre Lunca Dunării și va cuprinde sudul, centrul și estul țării. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, precum și în zona Carpaților de Curbură, local ninsorile vor fi însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă consistent. Potrivit meteorologilor, va fi viscol în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea sudică a Moldovei unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50 — 70 km/h. În Carpații de Curbură și zona înaltă din Carpații Meridionali rafalele vor depăși 80 — 90 km/h, iar zăpada va fi spulberată și troienită. La începutul intervalului pe litoral vor fi precipitații mixte și se va depune polei. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

