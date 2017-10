Multimedia Circulația feroviară întreruptă între Căiuți și Borzești de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un autoturism a rupt un stâlp de susținere a liniei de contact în localitatea Negoiești

În judeţul Bacău, traficul feroviar a fost oprit temporar între stațiile Căiuți-Borzești Bacău, la km 26+450 pe secția CF Adjud-Onești, după ce un autoturism a derapat și a rupt un stâlp de susţinere a liniei de contact de pe firul II, acesta fiind înclinat la 45 de grade peste firul I. Accident grav la Stefan cel Mare Posted by Ionut Ghilogas on Monday, October 2, 2017 Două trenuri Regio staționează la această oră în stațiile Căiuți (R 5203 care circulă în relația Mărășești – Miercurea Ciuc), respectiv Borzești Bacău (R 5202 care circulă în relația Siculeni – Focșani) Lucrătorii feroviari sunt la fața locului pentru a interveni. 1 of 3 Foto: Costel Zaharia

