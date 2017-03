Top Story Circ fără pâine în Consiliul local * Consilierii s-au ciondănit două ore pentru șasepuncte într-o ședință extraordinară * Argumentele au fost înlocuite cu miștouri ieftine și apropouri prea puțin subtile * Comisia Juridică, mărul discordiei, și-a modificat numărul de membri de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un observator neavizat care ar fi asista la ședința extraordinara de luni, 6 martie, a Consiliului local Bacău ar fi fost tentat să considere că se află într-o sala de repetiții pentru un spectacol de one-man-show. Aleșii municipiului, oameni care ar fi trebuit să fie exemplu pentru restul cetățenilor, s-au pretat la un dizgrațios și, în același timp, infantil teatru ieftin. Pentru că, deși subiectele de pe ordinea de zi nu erau nici multe și nici complicate, ele au fost transformate în redute care trebuiau cucerite neapărat pentru ca fiecare să iasă cu fața curată din această luptă. Poate o decizie politică să schimbe un raport tehnic? Nu mai puțin de 25 de minute a durat discutarea primului punct de pe ordinea de zi, referitor la aprobarea planurilor de acțiune pentru gestionarea și reducerea zgomotului în oraș. Deși era vorba – și s-a explicat – doar despre un raport strict tehnic, care poate fi sau nu poate fi aprobat, s-a discutat minute în șir pe tema unui amendament propus de consilierul independent Cristian Ghingheș care ar fi dorit să se introducă în planuri drept „spații de liniște” cinci parcuri din oraș. Minute în șir s-a discutat cine să facă amendamentul, ce comisie și daca să se facă sau să nu se facă și daca se poate să se facă sau nu cumva fiind vorba despre un raport tehnic, acesta nu poate fi în nici un fel modificat de o decizie politică. Secretarul municipiului, Ovidiu Popovici, a făcut o analogie: „e ca și cum am vota un Plan Urbanistic Zonal, care are deja toate avizele specialiștilor și mai vine o propunere să se mai faca într-un colț un blocușor. Nu se poate”. Duelul s-a dat în principal între consilierii Ghingheș și Miclăuș, care au și votat, în Comisia Juridică, împotriva proiectului, pe de o parte, și administrația locală, pe de altă parte. Primarul Cosmin Necula a recunoscut că parcurile trebuiesc introduse ca zone de liniște, dar, a spus el, proiectul propus se referă, pe de o parte, la trecut, fiind deja întârziat din motive imputabile fostei administrații, iar, pe de alta parte, nu poate fi amendat deoarece este vorba despre un document pur tehnic. Până la urmă, proiectul a fost aprobat, cu 14 voturi pentru, unul împotriva și opt abțineri, dupa aproape jumătate de oră de dezbateri sterile, însa primarul a promis că parcurile vor fi incluse în documentația pentru perioada 2017 – 2021, care este în lucru. Uite sporul, nu e sporul Alte două proiecte au trecut rapidfără multe discutii, însă lucrurile au început să se complice când a venit vorba despre decizia de a se amâna cu un an acordarea unor sporuri funcționarilor din Primăria Bacău. La finele anului trecut, Consiliul local aproba aplicarea unui spor de 15% funcționarilor. Proiectul a fost adoptat nu făra ca mulți consilieri să strâmbe din nas și să caute nod în papură. Guvernul, însă, a decis majorarea cu 20% a salariilor personalului din sectorul public, ceea ce ar fi însemnat că, impreună cu creșterea deja adoptată de Consiliul local, efortul financiar al Primăriei ar fi fost de 24 de milioane de lei anual, la un buget aprobat de 193 de milioane. Pentru ca să mai rămână și bani de investiții, Primăria a solicitat să se amâne cu un an aplicarea sporului de 15 procente, personalul din instituție urmând să aibă creșterea salarială de 20 la suta decisă de Guvern. Iarăși, Comisia juridica a avizat negativ proiectul, motivând că la dosar nu exista copia după hotărârea prin care au fost adoptate sporurile, în luna decembrie. Iarăși s-au schimbat miștouri ieftine, și dintr-o parte și din alta, însa proiectul a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 9 abțineri. Mărul discordiei – Comisia juridică De fapt, toate ostilitățile care s-au purtat în cadrul ședinței de ieri au fost determinate de intenția primarului Cosmnin Necula de a schimba numărul de membri ai Comisiei juridice. Dacă toate celelalte comisii au cinci membri, Comisia juridica avea numai trei, din care doi din Opoziție. Chiar dacă, oficial, s-a spus că creșterea numărului de membri este pentru a se evita situațiile în care lipsa unui membru ar împiedica formarea cvorumului, este clar pentru oricine că problema principală a fost modul în care se vota în aceasta comisie. Problema a fost atinsă, la un moment dat de primarul Necula, chiar dacă printr-o figura de stil: „Povestea șantajului cu avizul nu funcționează la mine”. Ulterior a spus ca aceasta este o declarație politica. Consilierul Daniel Miclăuș (PNL) a încercat să negocieze componența comisiei, spunând că acceptă creșterea la cinci a numărului de membri, dar cei doi noi membri să fie unul de la PSD sau ALDE și unul de la PSRo, astfel încât Opozitia să păstreze majoritatea voturilor. Primarul Necula i-a spus ca decizia este una politica și apartine consilierilor. Până la urmă, Necula a spus clar: „cetățenii municipiului Bacău au ales o majoritate și cred ca aceasta majoritate trebuie respectată”. Ideea l-a determinat pe consilierul PNL, Mircea Fechet, să-i dea replica: „Nu cred că locuitorii municipiului Bacău și-au dorit ca Primăria să fie condusă de PMP și ALDE”, aluzie la partidele din care fac parte viceprimarii Scripăț și Ștefan. „Cred că alegătorii au decis ca PNL să stea o tura pe tușă”, a replicat, la fel de acid, și Necula. Într-un final, Comisia juridica a fost completată cu Ionel Breahnă și Codrin Costan, ambii de la PSD. „Dacă PNL ar fi avut o Opoziție care să-l țină cu picioarele pe pământ, probabil că ar mai fi condus municipiul Bacău înca trei mandate”

Mircea Fechet, consilier local PNL 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.