Cine sunt directorii cu patalama

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, pe 16 decembrie au fost validate de consiliul de administratie al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Bacau rezultatele finale ale concursului de directori in scoli si licee. Cei care au fost declarati promovati vor avea mandate de conducere de 4 ani. Noile numiri se vor face de la inceputul anului viitor.

In urma acestui concurs, cei 156 candidati promovati (114 pentru functia de director, respectiv 42 pentru functia de director adjunct) vor fi numiti pentru o perioada de 4 ani, prin decizie a inspectorului scolar general. Acestia vor încheia un contract de management educational cu inspectorul scolar general si contract de management administrativ-financiar cu primarul municipiului / comunei si presedintele Consiliului Judetean.

In Bacau, aproape toate functiile ocupate

In Bacau, directorii si directorii adjuncti care au promovat acest concurs sunt: La colegii / licee – Colegiul National „Gh.Vranceanu” – prof. Gabriel Andrei, director (pentru functia de director adjunct nu s-a inscris nimeni la concurs); Colegiul National „Vasile Alecsandri” – prof. Calin Leon Boamba, director si prof. Teona Codreanu, director adjunct; Colegiul National „Ferdinand I” – prof. Nicu Harasemciuc, director si prof. Nicoleta Zarnescu, director adjunct; Colegiul Economic „Ion Ghica” – prof. Ovidiu Cojocaru, director si prof. Teodora Craus, director adjunct (pentru cea de a doua functie de director adjunct, candidatul inscris nu a promovat concursul); Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” – prof. Florin Lazar, director si prof. Lavinia Baisan si Daniela Bejan, directori adjuncti; Colegiul National de Arta „George Apostu” – prof. Adriana Busuioc, director, iar functia de director adjunct este inca vacanta.

La Colegiul „Mihai Eminescu” – prof. Constantina Hulea, director si prof. Ana Maria Andrioaie, director adjunct; Liceul cu Program Sportiv – Mihai Furdu – director, Colegiul Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen” – prof. Remus Cazacu, director si prof. Simona Sova si prof. Elena Lacatusu, directori adjuncti; Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” – prof. Nona Irimia, director si prof. Ioana Cojocaru, director adjunct; Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” – prof. Iulia Corlade, director, functia de director adjunct e vacanta; Colegiul „Grigore Antipa” – prof. Constantin Ciofu, director si prof. Daniela Bilbor, director adjunct; Colegiul „Henri Coanda” – prof. Catalin Gargaun, director si prof. Gheorghe Manolache, director adjunct; Liceul Tehnologic „Petru Rares” – prof. Ioan Stan, director si prof. Petru Bâzu, director adjunct; Colegiul National Catolic „Sf. Iosif” – functia de director este vacanta.

La scoli gimnaziale (care au in subordine si gradinite): – Scoala Gimnaziala „Spiru Haret” – prof. Codrin Ciuchi, director si prof. Gabriela Veliche, director adjunct; Scoala Gimnaziala „Al.I.Cuza” – prof. Doinita Sirbu, director, functia de director adjunct fiind vacanta, Scoala Gimnaziala „Alecu Russo” – prof. Elena Rosca, director, Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” – prof. Camelia Stamate, director si prof. Carmen Moisa, director adjunct; Scoala Gimnaziala „Constantin Platon” – prof. Sorin Bostan, director, functia de director adjunct este vacanta; Scoala Gimnaziala nr. 10 – prof. Iulia Jicu, director, functia de director adjunct, vacanta; Scoala Gimnaziala „George Bacovia” – prof. Carmen Nedelcu, director si prof. Nicoleta Vitalaru – director adjunct; Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” – prof. Florentina Vieru, director si prof. Anca Rusu, director adjunct; Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” – prof. Iustin Antonie, director si prof. Carmen Isop, director adjunct; Scoala Gimnaziala „Miron Costin” – prof. Anca Craciun, director si prof. Liliana Adochitei, director adjunct; Scoala Gimnaziala „Nicu Enea” – prof. Mariana Ifrim, director; Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga” – prof. Mariana Umbrarescu, director si prof. Cristina Oltea Costea, director adjunct; Scoala Gimnaziala „Octavian Voicu” – prof. Ionel Tarasa, director si prof. Coca Dumitrascu, director adjunct.

La Scoala Gimnaziala „Mihai Dragan” este ocupata doar o functie de director adjunct prin prof. Florentina Manaila, insa functiile de director si al doilea director adjunct sunt inca neocupate. Scoala Gimnaziala „Domnita Maria” si Scoala Gimnaziala „Dr. Alexandru Safran” nu au in acest moment nicio functie de conducere ocupata (nu s-a inscris nimeni la concurs).

La Clubul Sportiv Scolar ambele functii sunt vacante, pentru ca niciun candidat care s-a prezentat la concurs nu a luat acest examen.

Gradinita cu program saptamânal „Agricola” are ca director pentru urmatorii patru ani pe prof. Eliza Marga Lapusneanu, iar la Palatul Copiilor a promovat concursul pentru functia de director prof. Nela Dumea.

La Scoala Gimnaziala nr.22 (Penitenciar), director este prof. Dan Frateanu, iar la Scoala Gimnaziala Speciala „Maria Montessori” – prof. Adrian Nastac, director si prof. Dorel Tataru, director adjunct.

Dupa vacanta de iarna, decizii de numire pe functie

„Pe 21 decembrie 2016, ISJ Bacau va emite deciziile de încetare a detasarii în interesul învatamântului pentru directorii care sunt în functie la acest moment, începând cu data de 9 ianuarie 2017. În paralel, vor fi emise si deciziile de numire pentru functiile de director / director adjunct, începând cu data de 9 ianuarie 2017, pentru candidatii care au promovat concursul”, a declarat prof. Ida Vlad, inspector scolar adjunct la ISJ Bacau.

De asemenea, in perioada 21 decembrie 2016 – 6 ianuarie 2017, ISJ Bacau se va asigura ca la nivelul fiecarei unitati de învatamânt sunt revizuite încadrarea cu personal didactic si orarul. Vor fi organizate sedinte publice pentru repartizarea cadrelor didactice afectate de revenirea fostilor directori / directori adjuncti la catedrele rezervate în urma încetarii detasarii în interesul învatamântului si a orelor rezervate ca urmare a numirii în functie.

Circa 60 de scoli nu au directori

Totodata, vor fi aprobate deciziile de numire prin detasare în interesul învatamântului pâna la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârsitul anului scolar in curs, pentru cele 89 functii ramase vacante dupa validarea rezultatelor finale (59 functii de director, respectiv 30 functii de director adjunct, in special in unitati scolare din mediul rural).

Potrivit metodologiei de concurs, în aceste functii nu vor fi numite persoanele care pâna la organizarea concursului au ocupat pozitii de director sau de director adjunct în unitatea de învatamânt, respectiva si nu au participat la concurs, respectiv persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise.