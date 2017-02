Contrasens Cine ridică anticorupția, de anticorupție va pieri… de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Războiul abia a început. Ce a fost până acum nici nu mai contează, important este că, prin decizia definitivă de la Pitești, s-a transmis un lucru elementar: cel care a tunat și fulgerat împotriva corupților nu este mai bun decât ei. Instanța a constatat că președintele țării a pus mâna pe o casă prin mijloace aflate în afara legii și trebuie să o restituie. În mod normal, ar trebui să restituie și toate sumele obținute cu titlu de chirie din momentul în care s-a pornit ancheta; rămâne să vedem dacă ANAF va pune sechestru pe salariul prezidențial. Și dacă se va porni și acțiunea penală pentru tragerea la răspundere a celor care s-au folosit de falsuri pentru a pune mâna pe imobil. Dar deja astea sunt discuții. Amănunte. Cert este că tocmai s-a pus cruce unui al doilea mandat prezidențial. Președintele tocmai a devenit vulnerabil la acuzațiile de corupție, acuzații pe care le împărțea cu dărnicie acum câteva zile. Desigur, el are imunitate, dar soția, dispărută brusc din atenția publică, nu are. Poate fi reținută oricând și arestată pe aceleași paragrafe din Codul de Procedură Penală care s-au aplicat atâtor politicieni și oameni de afaceri și care nu cer dovezi, ci doar să existe „suspiciuni întemeiate”. Prin prisma acestor idei, parcă altfel se văd evenimentele din ultimele săptămâni și gesturile de forță, graba cu care s-a acționat pentru a determina schimbarea Guvernului. Exista o fereastră de oportunitate care s-a închis odată cu decizia Justiției. Deja se simte o distanțare, propagandiștii nu mai spun nimic. Momentan ignoră faptul. Ceea ce e interesant deoarece ar fi putut lansa o perdea de fum care să acopere evenimentul. Că nu au făcut-o ne sugerează că președintele a fost lăsat să se descurce singur. Sistemul se debarasează de el pentru că a devenit inutil. Cum spuneam, războiul abia acum începe. Pentru că locul rămas gol trebuie umplut. Lupta se va purta tot în subterane, vom vedea iarăși arestări, condamnări, țipete, acuzații. Fiecare luptă cu armele pe care le are. Unii deschid anchete și cheamă miniștrii la audieri, alții sesizează Curtea Constituțională, se fac denunțuri, unii sunt excluși din magistratură, alții se cer afară singuri… În jurul nostru se produc schimbări epocale iar noi ne dăm la gioale unii altora în continuare. 0 SHARES Share Tweet

