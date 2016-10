In urma concursului organizat de Primaria Bacau, din cei sapte candidati care s-au inscris, câstigator a fost desemnat Dinu Pancescu, activist pentru protectia animalelor, devenit cunoscut in special in ultimul an când au avut loc mai multe intâlniri cu scopul de a gasi solutii pe termen mediu si lung pentru aceasta problema.

„Da, am câstigat acest concurs si urmeaza sa fie oficiala si numirea, dar eu am fost deja la adapost (adapostul de câini, n.r.), stiu cum stau lucrurile. Din sase candidati câti s-au prezentat, doar doi stiam unde se afla adapostul.

Am fost surprins sa aflu ca nu se stie cu exactitate câti câini sunt in adapost. Problema cea mai mare ramâne in continuare lipsa personalului si salarizarea foarte proasta”, a declarat proaspatul sef de serviciu.

Dinu Pancescu este un apropiat al actualului primar Cosmin Necula, insotindu-l chiar inainte de a incepe campania electorala la locale intr-o vizita la adapostul primariei. „Nu ma intereseaza politica, eu chiar l-am rugat pe actualul primar sa ma pot implica pentru a rezolva aceasta problema a câinilor”, a punctat Pancescu.

Chiar daca lucreaza cu un personal subdimensionat, vestea buna este ca s-a reusit contractarea unui medic veterinar, in urma organizarii unui concurs pentru acest post, in persoana medicului veterinar Roxana Ungureanu. Si aici a existat competitie, cinci veterinari inscriindu-se la concurs.

Iar planurile pentru a dezvolta acest serviciu sunt ambitioase, mai ales pentru ca mare parte din munca se va baza tot pe voluntari.

Din datele furnizate pâna acum, in adapostul de pe strada Republicii, s-ar afla circa 2.000 de câini. 1.708 au fost capturati anul trecut, 360 au fost adoptati si 1.200 sterilizati. Potrivit datelor, in 2015 s-au cheltuit 235.713 lei pentru functionarea adapostului.

„Exista bani in buget pentru a infiinta o clinica mobila de sterilizare, ceea ce inseamna o mai mare rata de sterilizare a câinilor. Aceasta va stationa câte doua saptamâni in fiecare cartier. Totodata, cu ajutorul voluntarilor vom lucra la adapostul de câini. Se vor mai achizitiona si padocuri. Am reusit sa obtinem o sponsorizare de la o firma care va livra o tona de oase si carne pe zi la adapost.” Dinu Pancescu, director Serviciul de Gestionare a Câinilor Comunitari