Top Story Cine este noul primar al Moineștiului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter In urma alegerilor pentru ocuparea functiei de primar al municpiului Moinesti, organizate duminica, 11 iunie, postul lasat liber de actualul ministru pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost ocupat de colegul său de partid, Valentin Vieru. Conform numărătorii paralele realizate de ALDE, Vieru ar fi obținut circa 64% din voturile exprimate, în vreme ce principalul său contracandidat, Paul Citîrleț (PSD) a obținut 38 la suta din sufragii. Pe locul trei s-a situat candidatul PNL, Cezar Vascan, cu 5 la suta din voturi. Vom reveni în scurt timp cu datele definitive. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.