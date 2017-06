Cine a câștigat și cine a pierdut în UK?

Victoria Conservatorilor in alegerile din Marea Britanie este, de fapt, o infrangere. Teresa May a incercat sa obtina o confirmare din partea alegatorilor ca politica sa este pe placul britanicilor, si, in loc de asta, a pierdut majoritatea in Parlament si va trebui sa conduca un guvern minoritar sustinut de unionistii irlandezi (DUP).

Laburistii, carora presa tabloida de orientare conservatoare le canta prohodul sub Jeremy Corbyn, au recuperat pierderile suferite in 2015. Partidul National Scotian, care inregistra un scor-record in 2015, pe valul referendumului pentru independenta, a pierdut 20 de locuri si peste 500.000 de voturi.

Sistemul electoral britanic fiind de tipul „castigatorul ia totul”, rezultatul votului popular poate sa fie destul de diferit de rezultatul oficial. In Parlament merge persoana care a castigat votul in circumscriptia respectiva, voturile pentru contracandidati nemaifiind redistribuite pentru a se respecta votul politic.

Din acest motiv, desi diferenta dintre Conservatori (318 locuri) si Laburisti (262 de locuri) poate sa para mare, in realitate, diferenta este foarte mica: 42,5% din voturi au obtinut Conservatorii si, respectiv 40% Laburistii.

La votul popular situatia fata de 2015 este destul de interesanta:

Conservatorii castiga peste 2 mil de voturi, de la 11,334,576 la 13,667,231 dar Laburistii au o crestere mult mai mare: de la 9,347,304 la 12,874,284 de voturi.

Liberal-democratii ajung de la 2,415,862 la 2,371,762 de voturi, dar, desi obtin mai putine voturi, castiga trei locuri in Parlament.

Partidul National Scotian (SNP) pierde milioane de voturi (de la 1,454,436 ajunge la 977,568 voturi) si asta inseamna 20 de locuri in parlament mai putin.

UKIP, care obtinuse la alegerile anterioare 3,881,099 de voturi dar un singur loc, obtine acum 593,852 de voturi si nici un loc in Parlament.

In Irlanda de Nord, atat unionistii de la DUP, cat si Sinn Fein (fosta aripa politica IRA) cresc: Partidul Unionist Democrat (DUP) creste de la 184,260 (8 locuri) la 292,316 voturi (10 locuri) iar Sinn Fein, de la 176,232 (4 locuri) la 238,915 (7 locuri).