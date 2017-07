La data de 27 iulie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Bacău împreună cu poliţiştii oneşteni au efectuat o percheziție domiciliară la reşedinţa unui bărbat de 37 de ani, din Oneşti. Polițiștii au identificat și ridicat de la reşedinţa bărbatului din comuna Buciumi cinci mistreţi şi un pui de căprior care erau ţinuţi în captivitate. Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că bărbatul în cauză ar fi capturat exemplarele cu ajutorul câinilor, de pe fondul cinegetic Caşinul Inferior al Direcţiei Silvice Bacău. Animalele sălbatice găsite în captivitate au fost predate Direcţiei Silvice Bacău. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea 407/2006. 17 SHARES Share Tweet

