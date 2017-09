A cincea oară „Acasă la George Apostu”

A cincea ediţie a Şcolii de Vară de Artă Plastică „George Apostu” s-a desfăşurat în perioada 20 august – 3 septembrie 2017 în locul natal al sculptorului, Stănişeşti, sub egida Asociaţiei de Prietenie Româno-Franceză, înfiinţată şi condusă de Dinu Apostu, cu sprijinul Consiliului Judeţean, al Consiliului Local şi Primăriei Stănişeşti, ca parteneri în acest generos program cultural. În urmă cu doi ani, la sfârşit de august, eram invitată pentru prima oară la o nouă ediţie – a patra – a unui simpozion de creaţie gândit în memoria marelui sculptor George Apostu, chiar la el acasă şi surpriza a fost foarte mare: într-un sat din România profundă întâlneam oameni hotărâţi să păstreze memoria unui înaintaş, dar şi artişti cu notorietate, din ţară şi de peste graniţe, şi eram martora unui un act cultural autentic. Materialul de lucru a fost atunci, ca la fiecare ediţie, lemnul de stejar, tocmai pentru că George Apostu îşi mărturisise ataşamentul profund faţă de această materie vie, a cărei esenţă a concentrat-o în propoziţa simplă, dar memorabilă, rostită într-un film al Ruxandrei Garofeanu, ce-i fusese dedicat: „Lemnul cere pădure”. M-a impresionat, la fiecare ediţie, mobilizarea locală dar şi prezenţa tinerilor din Stănişeşti la vernisajul lucrărilor de sculptură şi la spectacolele care au urmat, pentru că cea desemnată să perpetueze în cunoştinţă de cauză memoria lui George Apostu şi să contribuie la păstrarea identităţii specifice locului este tânăra generaţie. Toţi cei patru artişti participanţi la ediţia 2017 provin din generaţia lui Apostu, Napoleon Tiron a omagiat memoria lui George Apostu, la el acasă, prin lucrarea cioplită în lemn de stejar şi intitulată sugestiv „Semn 17”. Tot din lemn de stejar e realizată şi compoziţia tridimensională a lui Ioan Deac Bistriţa, cu titlul „Mugur”, poate cea mai potrivită aluzie la memorabila afirmaţie a lui Apostu că „Lemnul cere pădure”. Sculptorul Constantin Marinete îşi aminteşte de autorul „Fluturilor” şi al „Laponelor” printr-o lucrarea din marmură cu două nume: „Scară la cer” şi „Mărgelele reginei”. Cel mai explicit în demersul artistic dedicat lui George Apostu este sculptorul Dumitru Passima, autorul unui portret al prietenului său, turnat în bronz.

Vernisajul lucrărilor din ediţia acestui an a avut loc duminică, 3 septembrie, despre artistul Apostu şi operele de artă create în grădina Casei Memoriale au vorbit Dinu Apostu, preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Româno-Franceză, custodele casei şi al taberei, nepotul marelui artist, Roxana Păsculescu, critic de artă, Radio România, fiind prezenţi şi Bogdan Popa, primar al comunei, Valentin Mârzac, primar din Coloneşti, Ilie Bârzu, consilier judeţean, cât şi numeroşi copii şi tineri din satele apropiate. Seara s-a încheiat cu spectacol, susţinut de Ansamblul Folcloric, condus de George Cojocărescu, şi un recital extraordinar al cantautorului Ducu Bertzi, care a avut ocazia să cânte pentru prima dată printre sculpturile menite să-l omagieze pe George Apostu în singurul fel care i-ar fi plăcut pe de-a întregul artistului: prin sculptura din bătătura casei părinteşti. „A fost una dintre cele mai reuşite ediţii de până acum: patru mari artişti, patru mari prieteni ai lui George Apostu au creat, în numele prieteniei, ca un omagiu adus artei, artistului. A fost extraordinar. Ca de fiecare dată, alături de noi au fost Consiliul Judeţean, administraţia locală din Stănișești. A fost nu numai o sărbătoare a artei, a fost un omagiu adus celui care s-a născut aici, la Stănişeşti, un om extraordinar, un artist genial – George Apostu. Le mulţumesc tuturor”, a declarat Dinu Apostu, manager de proeict, custode al Casei Memoriale „George Apostu”. Luiza Barcan 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.