Majorarea cu 170 de milioane de lei a capitalului social al societății Chimcomplex Borzești, hotărâtă de acționari, asigură suportul material pentru depunerea, pe 26 iunie, a ofertei pentru preluarea activelor viabile ale societății Oltchim Râmnicu Vâlcea scoase la licitație. „Această decizie a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor – a opinat președintele Consiliului de Administrație, Virgiliu Băncilă – reprezintă un pas important, printre ultimii aș zice, în demersurile noastre de constituire a Companiei Naționale de Chimie. Odată cu finalizarea auditului pe care îl efectuăm la Oltchim, vom putea spune că suntem sută la sută pregătiți să depunem pe 26 iunie o ofertă realistă de preluare a activelor viabile ale combinatului din Râmnicu Vâlcea. Mai departe, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, alături de specialiștii noștri și de partenerii comerciali, tehnici și financiari, rămâne să ne apucăm de treabă și să aplicăm planul nostru de măsuri al cărui scop final este revitalizarea industriei chimice din România”. Acționarii Chimcomplex au aprobat majorarea de capital social prin emiterea a 135 de milioane de acțiuni. Astfel, finanțarea achiziției Oltchim se va face din fonduri proprii existente, din capitalul obținut în urma acestei majorări de capital, precum și din credite contractate de la instituții bancare și nebancare. Totodată, prin majorarea capitalului social se va asigura și capitalul de lucru necesar punerii în funcțiune a unei noi platforme chimice prin integrarea activelor de producție ale Chimcomplex cu cele cumpărate de la Oltchim. Prin crearea Companiei Române de Chimie, Chimcomplex își propune integrarea activelor viabile de la Oltchim cu unitățile de producție de pe platforma din Onești, în scopul de a dezvolta o platformă integrată de producție în industria chimică, pentru piețele regionale și internaționale.

Chimcomplex este unul dintre fabricanții importanți de produse chimice din România si Europa de Sud-Est, cu o experiență de peste 60 de ani în industria chimică. Activitatea principală a combinatului este fabricarea și comercializarea produselor clorosodice, a clorurilor anorganice, alchilaminelor și a solvenților organici. Combinatul din Onești a finalizat de curând un prim pachet investițional în valoare de peste 70 de milioane de euro, care a constat în construirea a două instalații de cogenerare de energie, a unor instalații de productivitate de generația a 5-a sau în modernizarea tuturor instalațiilor existente. Chimcomplex a demarat și un al doilea pachet investitional, în valoare de peste 55 de milioane de euro, care va consta în principal în creșterea capacităților de producție la instalațiile de clorură de calciu tehnică și clorură ferică, în constructia unei instalații de recristalizare a sării și modernizarea instalației de electroliză prin achiziționarea a două electrolizoare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.