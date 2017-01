Chimcomplex Borzești, membră a Grupului Societățile Comerciale Române (SCR), a depus o ofertă indicativă pentru preluarea activelor combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea. „Este o ofertă realistă și sustenabilă, care vizează consolidarea activelor aflate în productie și realizarea unor investiții importante pentru modernizarea și repornirea unor fluxuri tehnologice oprite în prezent – spune președinele Consiliului de Administrație al Chimcomplex, Virgiliu Băncilă. Strategia Chimcomplex este de integrare a acestor active de la Oltchim cu unitățile sale de producție prin crearea Companiei Române de Chimie, în scopul de a dezvolta o platformă integrată de producție în industria chimică și care va servi piețele regionale și internaționale”. Oferta Chimcomplex conține și un capitol esențial privind specialiștii Oltchim. Deși documentația primită de la consultantul Oltchim nu face referiri privind obligația preluării personalului existent, oferta prevede angajarea de personal pe această platformă: Structura de personal detaliata va fi stabilită dupa auditul care va fi efectuat în perioada următoare. Reprezentanții SCR și ai Chimcomplex consideră că prin această achiziție mediul de afaceri, în special cel din industria chimică, se va consolida și se va elimina și nesiguranța partenerilor bancari în colaborarea cu Oltchim. „Intenționăm ca activitatea de operare și dezvoltare să fie condusă de un consiliu de administrație format din profesioniști din industrie și din domeniul financiar, cu experiență dovedită în gestionarea afacerilor interne și internaționale” – spun reprezentanții SCR.

Ei cred că și liderii politici pot avea certitudinea rezolvării, în sfârșit a situației de la Oltchim. Chimcomplex va cere o atitudine constructivă din partea autorităților statului și va oferi o companie cu peste 2.500 de locuri de muncă stabile.

