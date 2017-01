Mai mulţi localnici din Pustiana, comuna Pîrjol, ne-au scris pe adresa redacţiei revoltaţi de faptul că, de câteva săptămâni bune, le dispare pădurea de sub ochi. „Suntem supăraţi pentru că se taie foarte mult, o parte legal, o parte ilegal. Nu cred că putem opri acest dezastru, dar măcar vom încerca”, ne-a spus Julian Timaru, unul dintre contestatarii tăierilor. Acesta spune că oamenii care locuiesc în apropierea pădurii se tem pentru siguranţa lor, iar casele li se strică pe zi ce trece. Transporturile se fac chiar pe drumul judeţean asfaltat în 2014, ceea ce este iar o problemă. Din aceste motive, cei nemulţumiţi şi-au dat întâlnire la sediul primăriei din Pîrjol miercuri, atunci când speră să obţină răspunsuri de la primar. „Pădurea aparţine statului, Romsilva. Noi i-am chemat pe responsabili să discutăm şi ne-au prezentat exact toate documentele. Se taie ce este marcat, legal, ne-au prezentat preţurile şi pot fi consultate la sediul primăriei. Acum, eu înţeleg şi nemulţumirile oamenilor. Ştiu că sunt destul de supăraţi şi dacă vor veni, şi noi la rândul nostru îi vom chema din nou pe responsabili ca să ne lămurim”, a declarat primarul comunei Pîrjol, Vasile Lupu. „Am tăiat două hectare până acum, la final vor fi 13. Toţi arborii sunt marcaţi, inventariaţi. Pădurea care se taie acum are 130 de ani, iese din exploatare în sensul în care se pierde valoarea de masă lemnoasă. Avem 80 la sută din suprafaţă cu seminţiş (n.r. loc acoperit cu puieţi răsăriţi din seminţe în mod natural), iar peste două sezoane vom face împăduriri şi vom planta specii valoroase. Nu sunt motive de îngrijorare pentru alunecările de teren, mai ales că acum doi ani noi am făcut chiar o reamenajare a pădurii”, a explicat şeful Ocolului Silvic Moineşti, Constantin Avasiloaiei. Aceleaşi explicaţii le va mai da, încă o dată, cetăţenilor care au întrebări sau nemulţumiri şi care se vor întâlni miercuri la primărie. „În zonă are loc o tăiere definitivă a arboretului matern, o tăiere legală, conform normativului şi amenajamentului silvic, după care se va instala seminţişul. Am dat dispoziţie ca lemnul de foc să fie vândut cetăţenilor, la un preţ cât mai bun posibil. Ca să vă faceţi o idee, agenţii economici vând cu 200 de lei mc, Romsilva vinde cu 140 de lei, fără TVA.”

Viorel Ghelasă, director Direcţia Silvică Bacău 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.