– 23 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 127 au fost rănite grave, în urma evenimentelor produse în primele şase luni ale acestui an, pe drumurile din judeţul Bacău – anul acesta, viteza este pe primul loc în topul cauzelor generatoare, urmată de indisciplina pietonilor În primul semestru al acestui an, pe drumurile din judeţul Bacău, s-au înregistrat 401 accidente rutiere, dintre care 138 au fost cu urmări grave, cu 22 în plus faţă de perioada similară a anului trecut, şi 263 au fost accidente uşoare. În urma celor 138 de accidente grave, 23 de persoane şi-au pierdut viaţa, mai puţin cu două faţă de primul semestru din 2016, iar 127 s-au ales cu vătămări corporale grave, creşterea la numărul de răniţi grav fiind cu 22. Anul acesta, viteza este pe primul loc în topul cauzelor generatoare de evenimente în trafic, urmată de indisciplina pietonilor, care multă vreme a fost în fruntea clasamentului, iar pe locul trei a fost neacordarea priorităţii de trecere pietonilor sau altor autovehicule. „Cele mai multe accidente soldate cu urmări grave (49) s-au produs pe drumurile naţionale, în special pe DN – 2 (tronsoanele Bacău – Sascut şi Bacău Hârleşti), DN- 11 (Bacău – Oneşti şi Oneşti – Oituz) şi DN 12A (Oneşti – Comăneşti – Ghimeş)”, spune agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. În primele şase luni ale acestui an, poliţiştii care au acţionat zi de zi în trafic au depistat 280 de şoferi care au urcat la volan după ce au „servit” înainte ceva alcool, unii chiar cantităţi foarte mari, şi acolo unde valoarea alcoolemiei a trecut de 0,40 mg/l pe etilotest s-au întocmit şi dosare penale. Dar şoferilor din judeţul Bacău sau care trec prin acest judeţ se pare că le place şi viteza. Din ianuarie până la finele lunii iunie, s-au aplicat 9.996 de sancţiuni pentru încălcarea regimului legal de viteză. Cei care au călcat mai tare pedala de acceleraţie au fost surprinşi de aparatele radar, fiind reţinute, tot pentru această abatere, şi 975 de permise de conducere. Pentru mai multă siguranţă în trafic, oamenii legii anunţă că vor intensifica acţiunile. „În vedere reducerii numărului de accidente, cât şi a consecinţelor acestora, se impune intensificarea activităţilor preventiv- reactive, cu accent pe linia combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere cu victime omeneşti, şi cooperarea cu autorităţile cu atribuţii în domeniul rutier din cadrul ANAF, RAR şi ISCTR, în vederea întăririi disciplinei în rândul operatorilor de transport mărfuri şi persoane”. agent şef adj. Cătălina Creţu, purtător de cuvânt IPJ Bacău 0 SHARES Share Tweet

