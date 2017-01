Fermierii care cedează exploatația agricolă prin contract de arendă pe minim 20 de ani sau prin contract de vânzare-cumpărare pot obține o primă anuală de până la 1.500 de euro, plătibilă până în 2020. Ei trebuie să aplice în prima sesiune pentru depunerea proiectelor pe submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Sesiunea este deschisă de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) până pe 15 mai, inclusiv. „Beneficiarii direcți ai acestei submăsuri sunt fermierii care au aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin APIA”, ne-a informat Andrei Seto (foto), directorul Oficiului Județean Bacău pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Valoarea primei anuale care le revine beneficiarilor este mai mare cu 20% față de suma primită în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri. La prima anuală se vor adăuga sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploatației. Totodată, prin această submăsură sunt sprijinite activ eforturile fermierilor care doresc să-și mărească exploatația agricolă. Accesarea submăsurii și succesul implementării presupune existența unei relații contractuale între doi fermieri. Astfel, deși sunt plătiți cei care cedează exploatația, criteriile de selecție îi au în vedere și pe cei care preiau exploatațiile, fiind prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeței exploatate, și comasarea terenurilor agricole. Depunerea proiectelor se face online, pe pagina oficială a AFIR (www.afir.info). Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul Agenției, la secțiunea „Investiții PNDR”. 16 SHARES Share Tweet

