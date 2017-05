Top Story Ce spun artișii plastici despre noul Bacovia de Gheorghe Baltatescu -

Programul “Bacău, Capitala Tineretului” continuă pe parcursul unui an, pâna în mai 2018. Acest adevărat festival este realizat cu şi pentru tineri, cu un generos şi sugestiv slogan: „Coloreaza-ţi generaţia!”. Organizatorii şi partenerii au o misiune dificilă, complexă şi de durată, bine ar fi să ţină ritmul, firul întins, entuziasmul şi calitatea, mai ales calitatea manifestărilor. În debut a avut loc dezvelirea şi prezentarea publicului a însemnului vizual al identităţii „Capitalei…”, un grup statuar, realizat din piese auto recondiţionate şi ansamblate, denumit „Întors Acasă”, o replică nonconformistă, spun orgnizatorii, a statuii poetului George Bacovia, din faţa fostei Biblioteci Judeţene, pe care autorul, artistul plastic Constantin Popovici, a denumit-o „Plecat de Acasă”, dezvelită în 1971, cu ocazia primului festival „Bacovia”. Autorul grupului statuar este un tânăr arhitect băcăuan, Răzvan Ichim, ajutat de un grup de voluntari, care a folosit peste 1,5 tone de piese de maşini: rulmenţi, discuri, biele, tablă, lanţuri, chei, fulii, cardane etc., sudate în peste 400 de ore de muncă. Ce a ieşit? Un „Bacovia” plumburiu, care ţine de mâna doi copii, coloraţi, unul albastru şi altul roz. Prima impresie la vederea ei este uimirea, şocul vizual este cel scontat de autor, după care urmează întrebările, comentariile: Ce Bacovia?, o aiureala; Ar trebui dată jos, face oraşul de râs; Vă spun eu, este mai multă muncă aici, decât la „Cuminţenia pământului”; Era roboţilor, ei ne vor conduce. Cyborgii vor cuceri pamântul; Tinerii ăştia cred că li se cuvine orice; Generatia de azi, numai cu roboţi în cap. I-am ascultat şi pe tineri, e „opera” lor, imaginea şi sărbătoarea lor: Wow, ce misto; E haioasă; Bacovia ăsta este mai vesel decât bătrânul de la bibliotecă!; Băi, e Bacovia!, spune un băieţel unei puştoaice, care priveşte nedumerită. Nu m-aş mira ca la Bacalaureat, unii dintre candidaţi să scrie despre “fierătania” din centrul oraşului. Ansamblul tinde spre celebritate: nimeni nu ratează ocazia să-şi facă un selfie cu „Bacovia şi copiii”. Găsiţi şi pe Facebook sute de opinii pro şi contra. Plecat de acasă, Întors acasă. Două generaţii, mesaje diferite. De altfel, nici statuia lui Constantin Popovici nu a fost acceptată uşor de băcăuani, nu a fost înţeleasă. Agatha Bacovia a protestat la inaugurare, nu şi-a recunoscut…soţul, la fel şi fiul celebrului poet, Gabriel. Peste ani, a devenit simbolul oraşului, emblema care defineşte opera şi scriitorul. Am vrut să aflu şi opinia unor artişti plastici, sculptori şi pictori, patroni de galerii de artă, cu privire la ceea ce se numeşte „identitatea vizuală” a „Capitalei Tineretului”. Gheorghe Zărnescu – sculptor: “Nu-i nicio noutate, asemenea îmbinari de fiare sudate se fac în toată lumea, cu deosebirea că se fac bine, foarte bine. Ansamblul din centrul oraşului aparţine unui amator, se vede, chiar dacă este arhitect. A plăcut celor care au plătit?” Dionis Puşcuţă, artist plastic, pictor: „Eu înţeleg că românul se pricepe la orice, însă opinia mea este că fiecare ar trebui să facă ceea ce ştie şi poate cel mai bine. De la 1900 şi ceva arta trece prin creier, nu numai prin inimă. Constantin Popovici a studiat opera lui Bacovia, biografia şi a creat, repet, a creat o operă de artă. ” Marius Crăiţă Mândră, artist plastic: „Mie îmi place. E interesantă, chiar dacă autorul are lacune în redarea proporţiilor, de asemenea culorile sunt riscante la o asemenea creaţie. Dar, unde-i mama? Deoarece va sta acolo o perioadă definită, un an, nu trebuie să aruncăm cu pietre: să privim!” Constantin Ţinteanu, patron galerie de artă: “Este opera unui amator, să-i acordăm dreptul de exprimare. Naşte întrebări? E bine. Sunt opinii diferite? E bine. Avem la dispoziţie ochii, inima, mintea, cultura. Să le folosim. Dacă avem şi imaginaţie, de ce n-am lăsa-o liberă.” Lângă statuie, autorul a realizat din litere foarte mari şi sloganul “Bacău. Colorează-ţi generaţia!”, iar pe o plăcuţă de identificare au fost scrise şi câteva versuri, semnate tot de un…amator. Tot ansamblul a costat Primăria Bacău peste 10.000 de euro. 0 SHARES Share Tweet