Abandonate anul trecut, lucrarile la santierul de la Insula de Agrement din Bacau ar putea fi reluate si finalizate pana la finele anului viitor. Primarul Cosmin Necula spune ca pe 9 iulie va fi incheiata expertiza care ar trebui sa ofere o solutie tehnica in privinta proiectarii parcarii supraetajate, practic, singura problema care a intarziat finalizarea proiectului. „Am preluat un proiect prost făcut de la fosta administrație, prost conceput atât de către primul proiectant, cât și de societatea contractată de fosta administrație pentru refacerea proiectului inițial. Deficiențele proiectului tehnic, dar mai ales lipsa de implicare a reprezentanților Luca Way în asigurarea serviciilor de asistență tehnică pentru remedierea inadvertențelor semnalate au condus la un ritm lent de execuție, pe parcursul sezonului de vară 2016” – spune Primarul Bacaului. Drept urmare, în septembrie 2016, Municipiul Bacău a decis rezilierea contractului cu cel de-al doilea constructor. În contextul modificării soluției de amplasare a parcării supraetajate din fața Insulei de Agrement, prin renunțarea la devierea de pe amplasament a colectorului de canalizare și înglobarea acestuia în infrastructura parcării, s-a dispus efectuarea unei expertize care să indice soluția tehnică în această privință. Expertiza va fi încheiată la 9 iulie 2017 si pana la finalul lunii se va demara procedura de achizitie a serviciilor de proiectare. „Stadiul fizic al proiectului este de 70 la sută. După finalizarea proiectării aferente restului rămas de executat, vom scoate la licitație lucrările, astfel încât să finalizăm reabilitatea și modernizarea Insulei de Agrement în cursul anului viitor” – mai explica primarul Bacaului. El spune ca, in paralel, Agenția Națională „Apele Române”, prin intermediul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret, realizează decolmatarea lacului din jurul Insulei de Agrement, ABA dispunând de fondurile necesare finalizării acestei lucrări. Punerea în funcțiune și exploatarea Insulei de Agrement depinde de finalizare în integralitate a lucrărilor de decolmatare desfășurate de ABA Siret. Șantierul de la Insulă ar trebui să fie o lecție pentru noi toți, o lecție despre cum un proiect făcut pe genunchi, de diverși clienți politici (ai fostei administrații), poate periclita un obiectiv generos așa cum este modernizarea Insulei de Agrement. Dacă proiectanții și fosta conducere a Primăriei ar fi fost mai responsabili, reabilitarea Insulei s-ar fi desfășurat fără sincope, iar proiectul ar fi fost terminat. Din păcate, nu s-a întâmplat așa, iar astăzi reparăm ceea ce au stricat alții în trecut (sau, pur și simplu, n-au făcut!).

